三立買埔心牧場 網曾質疑「要五毛政府給一塊」

民眾黨立委黃國昌爆料，三立集團以26.6億，2018年底自味全買下26公頃的埔心牧場後，桃園市政府2019年1月就把細部計畫做好，同年5月內政部也核准變更，從中央政府到時任桃園市長鄭文燦「一路開綠燈，一條龍快速服務」。雖然財政部國產署今（14日）發文澄清，但有網友以國產署於2023年10月12日在官網公布的新聞稿，質疑「三立要五毛政府給一塊」。

埔心牧場。（翻攝自埔心牧場臉書）

有關三立買埔心牧場的質疑，臉書粉專「黑色之聲」曾於今年5月5日以「用不存在的影視圈區變更土地暴賺100億！」為題發文，列出9點質疑。

廣告 廣告

另有網友「張勳慶」曾於9月27日投書到《風傳媒》，以「三立要五毛政府給一塊，埔心牧場好奇怪」為題，提出質疑。

該網友以國產署於2023年10月12日在官網發布「國產署針對埔心牧場三立影城變更案及國私共有土地涉及優先購買權之說明」的內容，指出該篇新聞稿是經離任兩位NCC委員間接點名證實下，國產署發出的，當天亦經官媒《中央社》報導。

該網友認為，國產署該篇新聞稿內容，很明顯就是這個重劃案是早就上頭拍板和交辦，下面公務員想破頭，但又不能說實話講真相，就只好玩起文字遊戲，然後去回應外界質疑，但還是雞蛋有縫露出馬腳，但動搖國本能水落石出嗎，還是又和超思進口蛋一樣，根本永藏於黑箱中。

三立電視總部（三立集團）。（翻攝自微基百科）

該網友質疑，味全已表明此土地變更計畫不行，然後埔心賣給三立後，國產署新聞稿又點出桃園市政府於108年向內政部都市計畫委員會提出陳情，建議內容經委員會第945次會議審議通過。請問這場審查會誰在操控主導呢，委員成員是那些呢，又怎麼三立把埔心買去後，民國82年的老案就動起來，還一路從地方到中央的照准，過程也太神奇了吧。

網友還點出，這個重劃區內有國有地，國產署北區分署說：該辦事處審酌後續以市地重劃開發，可促進產權整合並完善地區公共設施，有利國產權益，爰請三立公司出具承諾切結「重劃範圍內經抵充之國有土地，扣除重劃負擔土地，由該公司於重劃土地登記完成後1個月內無償贈與國產署」。

網友進一步質疑，更神奇的是，媒體竟經國產署認證，可以有效進行國土開發和增進國家利益？比台積電設廠還神，專業能力也遠比中鼎還強，那以後國土開發乾脆請三立當固定成員好了。

網友還質疑，這個位於幼獅工業區附近的國有土地，三立買去後國產署說這塊重畫地，雖然政府持有5分之4，但擺在那也不知如何運用開發，所以就放棄優先承購，全都交給三立去處理。反正國產署就等分回該有的部分，其他開發後暴利都給三立。但是國產署有去問過其他財團或產業，他們會不會願意更高價買下國產署持有部分，然後投資創造更多商機呢。

延伸閱讀

公教年金三讀！最新民調出爐 近六成網友支持停砍

天大仇恨？綠側翼粉專戲謔李來希 青鳥竟喊「摔車剛好而已」

跟進？停砍公教年金三讀 陳永康提修法「增退役軍人年金」