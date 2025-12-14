三立買埔心牧場 網質疑：不存在的影視圈區變更土地暴賺100億

民眾黨立委黃國昌爆料，三立集團以26.6億，2018年底自味全買下26公頃的埔心牧場後，桃園市政府2019年1月就把細部計畫做好，同年5月內政部也核准變更，從中央政府到時任桃園市長鄭文燦「一路開綠燈，一條龍快速服務」。對此，行政院長卓榮泰、財政部國產署都澄清。不過，網友質疑「用不存在的影視圈區變更土地暴賺100億！」

埔心牧場。（翻攝自埔心牧場臉書）

對於黃國昌的爆料，行政院長卓榮泰回應表示，他光看文字描述雖看得懂，但需進一步知道是何事何人。

財政部國有財產署今天（14日）回應，國產署依國私共有土地處理原則規定處理此案，並無報載所稱「三立影城股份有限公司變更埔心牧場土地使用分區，並跳過國私共有土地優先購買權的國產署」情事。

不少網友都提出各種質疑，認為有國土大放送嫌疑，在監院不敢調查下，真值得在野立委與全民共同努力。

「黑色之聲」臉書粉專今以「用不存在的影視圈區變更土地暴賺100億！」為題發文，列出9點質疑。

1. 2018年底，三立花26.63億一口氣買走埔心牧場土地68613坪，每坪只花3.8萬元 左右。

2. 原本那塊地早在1993年就想變更成「產業遊樂區」，要真的要開發，還得跑細部計畫：一堆法定程序才能蓋東西

3.味全集團持有該土地，20幾年來不斷申請都市計畫變更要改成休閒遊憩，20幾年來政府從沒核准過。

三立電視。（圖／中時羅永銘攝）

4. 誇張的是，2019年三立跟外面說要弄個「影視園區」，搞得好像政府真有這種分區；但官方核定的細部計畫書裡，分區名稱還是「產業遊樂區」，根本沒「影視園區」這東西

5. 更扯的是，他們用前瞻基礎建設特別條例第11條的「直行變更」，從2020年12月到2021年3月不到半年就從地方跑到中央過關，公開展覽、公聽會啥的全都省了

6. 其實中央前瞻計畫裡根本沒列要在桃園蓋什麼影視園區。

7. 變更後周邊地價狂飆到18.7萬/坪，6.86萬坪粗估賺破100億。

8. 這塊土地有一半以上是國有地，結果變更完後的開發利益全部給三立。

9. 味全賣掉牧場當下也就賺差不多10億，但後面這波地價飆升才是三立真正的暴利來源，講白點，他們用看似合法卻根本沒在前瞻裡的理由搶快變更，最後獲利百億，過程短又快，誰看了不心驚 ？

