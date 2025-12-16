三立買埔心牧場一路開綠燈 黃國昌再開轟

▲民眾黨主席黃國昌質疑三立買埔心牧場，政府一路開綠燈。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席、立委黃國昌日前爆料，三立集團如「先知」般砸大錢購買埔心牧場，接著火速完成土地變更蓋影城，該案涉及上百億利益，並質疑獲得政府一路開綠燈。黃國昌今（16）日再度痛批，這明顯是圖利，但是司三立是「御用綠媒」，民進黨政府不敢辦，就算過了10年還是一樣。

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲台北市長任內涉京華城容積等弊案，今天上午繼續開辯論庭。針對三立買埔心牧場一路開綠燈，媒體詢問是否覺得是圖利，黃國昌表示，「當然是圖利啊！」三立的事情他2、3年前就揭露了，之前味全20幾年要變更地目不成功，結果三立張榮華一接手之後從地方到中央一路開綠燈，配合的天衣無縫。

黃國昌說，離譜的是是變更地目，跟前瞻基礎建設一點關係也沒有，他回到立院以前，在吹哨者揭弊協會早就揭露，但揭露又怎樣，三立是民進黨的御用媒體兼打手，怎麼會辦？你放心，你們繼續追，再追10年民進黨也不會辦著個案子。





