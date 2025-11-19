三立輸了！遭批配合青鳥製造新聞 告王鴻薇、徐巧芯全都不起訴

今年5月大罷免期間，國民黨立委王鴻薇發文控訴，舉辦反罷宣傳時，平時未到場的《三立新聞》突然出現，同時也有名疑似青鳥罷團派來的女子當面嗆聲，王鴻薇控三立配合青鳥製造新聞，對此，三立提告王鴻薇、藍委徐巧芯在內等五人加重誹謗。台北地檢署今（19）日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

王鴻薇批三立製造新聞挨告，最終獲北檢不起訴處分。（資料圖／中天新聞）

王鴻薇5月24日在臉書發文指出，她在龍田活動中心進行反罷免宣講時，平時從未到場的三立新聞突然出現，同時有一名戴帽子口罩的女子前來，疑似是青鳥側翼罷免團體派來，目的是要搭配三立製造新聞。她在貼文中批評「這些惡劣、結合綠媒的惡罷、青鳥側翼，這些人連民進黨共諜都不敢面對，又有什麼臉來扣別人中共同路人的帽子？」

廣告 廣告

除了王鴻薇發文指控外，國民黨發言人楊智伃，徐巧芯以及新北市議員江怡臻和「不演了新聞台」直播主朱凱翔都評論此事件是「碰瓷未遂」。對此，三立新聞提告上述五人加重誹謗罪。

國民黨立委徐巧芯因評論該事件遭到三立新聞一併提告，但最終也獲不起訴處分。（資料圖／中天新聞）

王鴻薇日前出庭時表示，三立之前從未到過她的反罷免宣講現場，三立報導許多她拜票時被嗆的新聞，可能80%的人都是對她加油，但只要有一兩位嗆她，一定被三立做成標題大肆報導。她強調，過去宣講場合從來沒有青鳥來嗆她，但恰恰就是這一場，三立到場然後出現青鳥來嗆聲。

根據判決，檢察官認為，新聞報導的取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，屬於公共事務範疇。王鴻薇等人依個人價值判斷做出與事實相關聯的意見表達或評論，不見得是主觀上出於惡意，受言論自由保障，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。

延伸閱讀

影/「從從容容」統戰大陸？王世堅：統一次就好「文雅的挑釁」

影/恫嚇日本？解放軍發片「槍已上膛劍已出鞘」：時刻準備打勝仗

陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話