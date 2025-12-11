三立違規入股中嘉壟斷踩紅線！NCC代理主委認了「較沒處理」

三立電視台上層股東入股中嘉上層股東， NCC於 2024年做出懲處中嘉1440萬元罰款的決議，並要求中嘉上層股東東泓順公司，改正股權結構以符合附負擔條款規定。民眾黨立委黃國昌日前問到相關議題時，詢問處理中嘉有處理三立嗎，NCC代理主委陳崇樹認了「相對於中嘉是比較沒有在處理」。

被問到是否處理中嘉有處理三立嗎，陳崇樹認了「相對於中嘉是比較沒有在處理」。（圖/中天新聞）

立法院交通委員會日前審查「衛星廣播電視法修正草案」，黃國昌在質詢陳崇樹時指出，台灣民眾黨黨團所提出的衛星廣播電視法修正草案（衛廣法），最主要目的是要促進特別是在掌握新聞台的媒體，股權經營資訊跟接受政府補助的公開化。

黃國昌質詢時指出，「十幾年前早就設下了一個反媒體壟斷的紅線，新聞台不可以牽引系統台，這件事情是非常清楚的，前面的前例很多，那幾年以前自己公開檢舉過，就是三立入股中嘉，剛剛你在上面大言不慚的說，你們已經處理了，怎麼處理的，當初如果不是有吹哨者。把裡面最核心的契約交出來，你們有辦法處理嗎？你們根本沒有辦法處理啊，我有說錯嗎」？

三立電視台上層股東入股中嘉上層股東，引發爭議。（圖/資料照）

陳崇樹則回應「嗯，沒有錯」。黃國昌直言「對啊！當初花了多少力氣啊，去說服那個吹哨者啊，把他們借名的那個契約交出來，這件事情才有辦法處理。如果不是這個樣子的話，你怎麼知道？我們當初在反媒體壟斷的時候，強調一件事情你要掌控一個媒體，就先掌控他的所有權，所以才會有各式各樣的紅線嘛。以現在的狀況來講，有線電視系統名義上面背後真正的是哪一個有線系統大亨？我老實說NCC如果沒有掌握狀況，那是NCC的失職」。

黃國昌強調，「為什麼要股權公開透明？道理就在這裡，剛剛你還大言不慚的說，說後來有處理啊，有處理中嘉有處理三立嗎」？陳崇樹則回應「有一併處理，那有請它就是相應配合」。黃國昌聽完直接問「勸告它以後不要這樣幹了，還是勸告它以後技術好一點，你有處理三立嗎」？陳崇樹認了「相對於中嘉是比較沒有在處理」。黃國昌則開嗆「相對於中嘉比較沒有，就是沒有嘛啊，沒有處理就大聲說沒有嘛，畏畏縮縮的」。

據《工商時報》2024年1月報導，三立電視台上層股東入股中嘉上層股東，違反2018年中嘉交易案附附款，NCC委員會議2024年，做出中嘉旗下12家系統台，每一家裁罰120萬元，合計罰款1,440萬元的決議，同時要求中嘉上層股東泓順公司限期8月底前出清三立持有股權，改正股權結構以符合附負擔條款規定。

