三立違規入股「只有中嘉遭罰1440萬」 NCC後續處理仍沒下文

三立電視台上層股東入股中嘉，NCC在2024年裁罰中嘉1440萬元，並要求中嘉上層股東泓順公司改正股權結構。對於外界質疑，沒有對三立進行懲處，NCC回應，因為案件的附款的要求是針對中嘉，所以就是針對中嘉做要求。

三立電視台上層股東入股中嘉上層股東，引發爭議。（圖/資料照）

三立電視台2023年遭爆違規入股中嘉系統案，NCC於2024年1月委員會決議開罰，依照《有線廣播電視法》68條對中嘉旗下8家系統台開出各120萬元罰鍰，共計1440萬元，但卻未罰三立電視，引發外界爭議。時任NCC委員林麗雲與王維菁均認同，認為三立隱匿其與有線平台業者垂直整合情事，NCC應重審相關移頻案。對於為何罰中嘉旗下系統台、卻不罰三立電視，時任NCC副主委翁柏宗於2024年1月時表示，觸法的主要是三立電視股東，而非三立電視，但未來換照時會對三立電視列入評核。

一名NCC專委表示，關於這個案件，在去年的8月的時候，中嘉已經把它上層原來是三立股東所持有的股權，全部都已經出清完畢了。

NCC專委指出，2018年泓順公司入主中嘉時承諾附款上面的要求，中嘉上層公司違反附款，有違反附款的部分已經被本會予以裁處，這部分也已經裁處，也已經把股權出清改正完成了。

NCC。（圖/資料照）

面對記者追問，這一切的事情都是在去年8月底就已經結束了？NCC專委說，泓順公司呈報的股東的資料，我們檢視後，股權部分原來屬於三立上層股東持股的部分已經出清完畢了。

對於外界質疑裁處的依據，NCC專委表示，2018年入主中嘉的股權交易案上，本會給予附款要求，也就是上層股東、關係企業，不能有新聞頻道的直接間接的經營，這部分我們就依法要求中嘉的上層股東，必須要將這上面的股權全部出清，然後要回到附款之前要求的狀態，當時裁處是裁罰中嘉的總共1440萬元。

NCC。（圖/資料照）

對於為何針對中嘉進行處罰，NCC專委說明，是因為案件的附款的要求是在中嘉身上，所以我們就是針對中嘉必須要完成這個部分的改正來做要求。

值得注意的是，立法院交通委員會日前審查《衛星廣播電視法》修正草案，讓三立入股中嘉案再度成為外界關注焦點，NCC代理主委陳崇樹直言「比較沒有在處理」，再度引發爭議。

民眾黨立委張啓楷今天（12日）受訪時表示，有很多立委質詢過這個議題，「當時的主委特別講，依照現行法令沒辦法處分，所以後來只有處分了中嘉」，因為這樣，台灣民眾黨提出衛星廣播法修法有提到這點，「不能說某公司變成子公司、孫公司，有少部分投資中嘉，就不罰了，我們有做修法補正」，關於要如何補正，NCC代理主委陳崇樹有說會進一步討論，「之前有兩位委員提到，因為移頻了，那時候有提到說要不要重新檢討，目前這還要等待NCC自己進一步處理」。

