三立遭疑點土成金 董智森爆「鐵達尼要沉了」：很多人還在搶位子

CTWANT實地走訪桃園埔心牧場，沿著梅獅路周邊有整地痕跡。（圖／方萬民攝）

民眾黨曾爆料埔心牧場於2018年底賣給三立後，申請都市計畫變更，2019年5月內政部就核准，質疑從中央到地方「一條龍快速服務」。媒體人董智森直言，包括最近熱議的傳產轉營軍火標案，還有這些媒體人投資土地，當鐵達尼要沉沒的時候，很多人都還在搶位子。

董智森15日在《大新聞大爆卦》節目直呼，原來土地是一門好買賣嗎？我們知道台灣有一家紙媒，是靠炒土地起家，後來買了報紙，就開始大發利市。是不是大家有樣學樣？要用電子媒體去投資土地，更有力量嗎？可以看到，這種情況愈來愈嚴重。

董智森直言，當鐵達尼都要沉沒的時候，很多人都還在搶位子，其實讓人看了不寒而慄。就像軍火標案爭議，編了天價預算，年度國防預算9495億，立法院沒有排入議程的，高達1兆2500億（特別預算），兩個禮拜前通過的防衛韌性特別預算1100億，加起來多少？

董智森強調，我們現在討論的都是億來億去，跟過去的概念完全不一樣。每個人都有他的「方式」，今天我們看到的是，跟政府關係非常密切的這些媒體，對這些土地都這麼有興趣。這裡面很多媒體人他以前都認識，都不知道他們有這麼多專業，還可以去當這些土地的代表。現在大家發現，原來這真是一門好生意，「我們應該轉業了！」

