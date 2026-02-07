三立集團尾牙席開150桌 展現影視娛樂產業活力

記者蔡宥嫻、吳杰澄／台北報導

三立集團尾牙規模更勝以往，席開逾150桌，除了大咖歌手，董事長張榮華霸氣再加碼發出破億年終獎金、尾牙大樂透，更一人獨得88萬。

三立員工熱舞韓國夯曲炒熱現場氣氛。

三立員工組成新舞團，韓國夯曲串燒炒熱現場氣氛，三立集團年度尾牙昨（6）日晚間在南港展覽館登場，規模更盛以往，席開150桌超過1800人齊聚一堂，場面壯觀，三立董事長張榮華豪氣加碼再加碼。

三立集團董事長張榮華：「今年的紅包一定要比去年多，而且要多很多，這是才能證明我最愛大家最好的方式，等一下我紅包就一直發，一直發，直到手痠為止，這樣可以嗎？88萬好不好？發發發來一下好不好。」

三立集團尾牙開150桌。

超級大獎、現金大樂透，董事長張榮華霸氣加碼一口氣拉到88萬，更期許集團未來展望。

三立集團董事長張榮華出面說明。

三立集團董事長張榮華：「因為有你們的堅持，三立成為真正台灣人的電視台，未來三立要做的不只是一個媒體公司，我們要以科技引擎的媒體集團，三年前我們就前瞻布局成立了創造智能，為未來的媒體應用做好準備，加速AI的應用就是我們今年的任務，更是三立未來重要的核心目標之一。」

影片口白：「他成功了，Alex張再次創造歷史。」

三立集團尾牙抽出現金大樂透，88萬1人獨得。

AI技術發展迅速，三立集團除了有設立部門，更應用到各類影音，而今年尾牙嘉賓同樣星光熠熠。

三立集團尾牙邀請歌手陳勢安做為嘉賓。

歌曲《勢在必行》：「為愛付出瘋狂，為夢受一點傷，為保護我的信仰變得更堅強。」

犒賞員工一整年辛勞，大咖嘉賓輪番登場獻唱，各種大獎讓員工超嗨。

三立集團董事長張榮華：「不加碼我會睡不著覺啦。」

三立集團尾牙邀請TRASH現場演唱。

中獎幸運兒笑的合不攏嘴，總結一年汗水和淚水，台灣人的電視台將繼續向前，三立集團各事業體聯手，努力讓內容成為國力，攜手走向國際。

