三立集團年度尾牙 張榮華宣布加速AI應用布局

記者周毓洵／臺北報導

三立集團今（6）晚於南港展覽館盛大舉辦年度尾牙「馬立全開」，董事長張榮華致詞中宣布，2026年將全面加速AI應用布局，深化專業、提升效率，並串聯集團各事業體能量，攜手合作夥伴聯手走向國際，為三立下一階段發展定錨方向。現場席開約150桌、近1800人齊聚一堂，規模再創新高，氣氛熱烈。

三立集團今年尾牙星光熠熠，徐佳瑩、美秀集團、陳勢安、TRASH 輪番登台演出，接力獻唱多首熱門歌曲，掀起全場高潮。三立新聞主播劉宸希、張珈瑄也率領17位同仁帶來K-POP組曲熱舞，展現團隊活力與凝聚力。張榮華也向全體員工致謝，年終獎金仍比照往年水準，希望持續打造幸福、有歸屬感的工作環境。

近一年來，三立在內容製作與集團治理上持續創新，包含成立ESG永續辦公室、打造雇主品牌，並一次公布超過17個拍攝中與籌備中的IP。新聞領域方面，2026年3月將推出《鍍晶的心臟－AI之島》紀錄片，並與CNN聯手舉辦「AI臺灣國家隊論壇」；綜藝節目則包括跨國實境節目《請世界吃桌》、嘻哈選秀《大嘻哈時代3》，以及進入籌備階段的大型綜藝《超級大熱門》。戲劇內容同樣火力全開，浪漫奇幻愛情劇《佛系使者－阿夜》預計上半年開拍，溫馨家庭長劇《愛鄰洗衣店》與女性成長勵志喜劇《我的媽媽欠栽培》也將陸續登場。

三立期望透過內容創新，與同業夥伴組成「TEAM TAIWAN」影視隊，打造完整文化內容生態鏈，讓內容成為國力，走向國際舞台。張榮華表示，即使外在環境充滿挑戰，三立從未停下腳步，反而將危機視為轉機，提前為媒體科技應用做好準備。他鼓勵員工勇於跳出舒適圈，把全集團的舞台做得更大，讓每一位願意挑戰的人，都能在三立發光發熱。

三立集團今年尾牙星光熠熠，多位歌手輪番登台演出，接力獻唱多首熱門歌曲，掀起全場高潮。（三立電視提供）