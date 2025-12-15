三立集團掌控大同董事會 九席中六人具媒體背景

大同（2371）12月30日將召開股東臨時會全面改選董事，4日董事會提出新任董事候選名單，除現任的張榮華、黃寶慧、許良源、王雅萱外，新增三立集團總經理高明慧、靖天集團總裁陸醒華，總計9席董事（含3席獨董）候選人中，有6席具媒體業背景，除王光祥方面1席（王雅萱）外，幾乎由三立集團主導。

大同公司董事會改選。（圖／大同公司官網）

大同3席獨董候選人分別為緯來電視網董事長李鐘培、前行政院公共工程會副主委葉哲良、鼎喆國際商務法律事務所創辦人主持律師陳建成。

一般認為，由於並未有其他市場派股東提名候選人競選，公司提名董事候選人，可望全數當選。

三立集團入主大同公司董事會。（圖／資料照）

大同集團在變天後，經營階層經過不小動盪，近年則由王光祥、鄭文逸、吳振隆、蔣東濬等四大股東共治，在今年蔣東濬、吳振隆出清持股、淡出經營後，三立集團董事長張榮華陸續取得逾15萬張大同股票，成為僅次於鄭文逸的第二大股東，近期也持續加碼股票的靖天集團總裁陸醒華也可望取得1席董事。

過去大同董事會以四大股東分治，如今在股權結構改變下，進入三立集團主導時代，三立集團主管陸續進駐大同集團各關企董事會，張榮華目前也擔任包括精英電腦、大世科、大同資產等重要關企董事長。

值得注意的是，大同九位新任董事將有六位具媒體業背景，除三立集團董事長張榮華、總經理高明慧，與三立集團淵源甚深的弗利思特文化事業董事長許良源，過去曾為東森新聞雲執行董事的黃寶慧外，也新增靖天集團總裁陸醒華、緯來電視網董事長李鍾培，董事會成員深諳媒體運作，頗受市場矚目。（工商時報郭及天報導）

※本文授權自工商時報，原文見此。

