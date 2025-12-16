三立集團買埔心牧場、入主大同經營 黃國昌：當然是圖利呀！

三立集團被爆買味全的埔心牧場、入主大同公司經營，傳有不法疑情。民眾黨主席兼立委黃國昌今早（16日）上午受訪時直言「當然是圖利呀！」他大約在2、3年前就揭露了，但就算再追10年，民進黨也絕對不可能辦這個案子，因為是三立集團、張榮華、綠媒！民進黨的御用媒體兼打手。

黃國昌。（中天新聞）

台北地方法院今針對民眾黨前主席柯文哲的京華城案、政治獻金案開庭，進行言詞辯論第2天，黃國昌前往旁聽前受訪回應時事。

媒體詢問，近日又傳三立集團買埔心牧場、入主大同公司經營時，疑傳有不法情事。黃國昌直言「當然是圖利呀！」

黃國昌表示，「三立的事情，我2、3年前就揭露啦！之前味全，20幾年要變更地目，變更不成功，結果咧？結果三立張榮華一接手了以後，從地方到中央，一路開綠燈，配合的是天衣無縫，離譜的事情是變更地目，還跟前瞻建設的城鄉基礎建設有關係；一點關係也沒有！」

黃國昌強調，「這件事情，在我回到立法院以前，在協會（吹哨者保護協會）我早就揭露了！問題是揭露又怎麼樣？揭露又怎麼樣？三立集團耶！張榮華耶！綠媒耶！民進黨的御用媒體兼打手，怎麼會辦？你放心啦，你們（指媒體）繼續追，再追10年，民進黨也絕對不可能辦這個案子。」

黃國昌受訪回應時事。（中天新聞）

