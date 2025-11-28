中央社

三立電視獲曾虛白公共服務報導獎影音類肯定 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

第51屆曾虛白先生新聞獎28日在台北頒獎，三立電視股份團隊以作品「以台灣之名 募款的背叛」獲得公共服務報導獎影音類獎項，由中央通訊社董事長李永得（右3）頒獎表揚。

中央社記者謝佳璋攝 114年11月28日

