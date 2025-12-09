【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】三立電視近年來積極推動影視內容出海，除了與日本極東電視合製《上船了！各位》獲得好評並獲得第29屆亞洲電視大獎」「最佳真人實境節目獎」的肯定外，近期也將合作事業鎖定東南亞市場，新傳媒（Mediacorp）亞洲電視論壇 ATF（Asia TV Forum）正式簽署合作備忘錄，宣布將以雙方共同開發奇幻愛情劇《佛系使者-阿夜》作為合作開端，全面啟動跨國「愛情戲劇聯合開發計畫」，在內容創新、平台串聯與幕後人才培育上展開深度合作，為亞洲的愛情劇市場注入全新能量。

▲左起 新傳媒首席內容官林慧玲與三立集團內容營運長王淑娟（三立電視提供）

三立電視出品的各種浪漫劇集受到亞洲觀眾的喜愛，《小資女孩向前衝》、《王子變青蛙》、《愛上哥們》等都展現了三立在愛情題材的細膩情感處理和多元創新能力，版權行銷也有極佳的成績。憑藉著過去紮實的浪漫劇集製作實力，三立電視將以備受期待的奇幻愛情劇《佛系使者-阿夜》開啟雙方合製的契機。《佛系使者-阿夜》不僅重磅邀請金獎級製作團隊傾力打造，更象徵三立集團在戲劇製作上超越以往的規格，向國際合作的邁出具里程碑。

▲三立電視 × 新傳媒首推《佛系使者–阿夜》，打造新世代華語浪漫劇。（三立電視提供）

三立電視與Mediacorp（新傳媒）未來三年內達成深度合作，雙方將著重於「內容深化」與「人才共育」兩大方向，共同建立系統化的愛情戲劇人才培育機制，從編劇開發、導演視覺語言、製作流程到後期創意全面串接，讓台灣與新加坡的新銳創作者能參與跨國內容實作。三立電視對此項合作表達高度的重視與期待，雙方將於明年啟動後續多部愛情類型劇的聯合開發與製作，持續深化台灣與新加坡在華語影視市場的策略合作，攜手拓展全球內容版圖。集團內容營運長王淑娟表示：「期待透過共同開發與跨國創作，聯合培育愛情劇幕後生力軍，並將台灣獨有的細膩、感性與人情味推向國際舞台，我們期待這樣的合作模式能讓全世界看見台灣創作的真誠力量與文化魅力。」。