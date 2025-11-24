三立《上山吧！台灣隊》再升級！ 主持群雷艾美等與台灣之光運動員這次挑戰歐亞非極限內幕

這次挑戰歐亞非極限/三立提供

三立都會台「人生幹大事」再推升級系列！攜手台灣大哥大共同出品全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》，於 12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播。節目將攀登「非洲之巔」吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最終回歸台灣挑戰最美的聖稜線，見證屬於台灣的堅毅與榮耀。

由《上山下海過一夜》原班主持群雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）領軍，並集結台灣體壇之光郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文等人，一同挑戰180天內橫跨歐、亞、非三大洲的極限任務。

節目拍攝橫跨低氧、高風險環境，團隊在極限條件下奮戰，最常出現的畫面是「哭」，最常聽到的話是「我覺得我不行了」。連世界級跆拳道女將文姿云都坦言「心臟不舒服」，但仍堅持不放棄。主持人雷艾美多次挑戰極限，也在山上落淚，她說：「我不想成為拖油瓶。」團隊間互相鼓勵打氣，彼此支撐完成艱鉅挑戰。

楊盛堯（Max）此行不僅挑戰體能極限，更扮演全隊的「營養總舵主」，在非洲山頂現煮珍珠奶茶，他表示為讓世界嚐到台灣的珍奶，特地背著食材上山。沒想到在海拔5400公尺時高山症發作、體力幾乎耗盡，最後在八弟協助下完成煮珍奶任務，全隊在山頂舉杯慶祝，用熱騰騰的珍奶為台灣精神乾杯，實現「把台灣味帶上世界之巔」的夢想。旅途中，眾人還親眼見證非洲動物大遷徙的壯闊景象，拍下非洲象、獅群、斑馬、長頸鹿、疣豬等珍貴畫面，讓阿傑直呼：「一生難忘！」

文姿云這次展現真性情，全程「一把鼻涕一把淚」攀上吉力馬札羅山。她笑說：「運動員也是會害怕的，我不會放棄！」在攻頂途中因缺氧導致心臟不適，但調整呼吸後仍堅持登頂。她回憶最感動的瞬間，是聽到雷艾美對她的關心，她說：「在運動員的世界裡，很少被這樣溫柔地關心。」

雷艾美回憶這次登山過程，直言是「生命被威脅的一次挑戰」；眾人從非洲熱帶森林一路走到冰河凍原，海拔超過5000公尺時開始暈眩、失去平衡感，八弟更因缺氧一度「邊走邊想睡」。這段艱苦歷程讓所有人深刻體驗到：「一般山友都會嚇破膽，更何況是第一次登頂的我們！」節目最終回歸台灣挑戰聖稜線，全體成員都驚嘆：「才知道台灣的山林有多壯麗。」《上山吧！台灣隊》台灣團隊勇氣再次印證「人生幹大事」系列挑戰極限、超越自己、讓世界看見台灣！

節目將於12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播，同日晚間11點同步上架於中華電信HamiVideo與台灣大哥大MyVideo雙平台。