「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解

韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。

總統賴清德。（圖／總統府）

賴清德昨天到台北大巨蛋電影院觀賞本土電影《大濛》，在媒體聯訪時主動提到，「大家有沒有注意到，周子瑜要回來囉，TWICE的周子瑜，我們台南人，麻豆台南人，要回來表演了。為什麼會回來表演呢？大家有沒有看到，這幾年韓國的天團像BLACKPINK，已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示了台灣經濟進步，許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞，這代表了台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間。」

廣告 廣告

賴清德這段「台灣人有錢又有閒」在網路上引發熱議，不過隨後不久，有網友在Threads上發文「三立的『一刀未剪』把賴桑『有錢又有閒』給切掉了…」，底下網友也紛紛開酸三立，「哈哈哈，還是得靠黨媒救援賴功德」、「綠媒咩」、「不愧是北檢認證的綠媒」、「三粒也知道不妥喔，小心萊爾校長記仇喔」。

網路延燒超過半天後，三立新聞在原片頻道下留言說明，「針對部分網友，誤解三立新聞網並未播放賴清德總統講話原文，特此在此做出說明：該片段影片剪接前20秒之精華，並未刻意截取任何片段。賴總統的全部談話，在影片後面 4:52 有全部播放完整，特此說明，也感謝網友的指教」。

延伸閱讀

輝達離台北又近一步！蔣萬安：盼明年中可以順利動工

蔣萬安出席路跑喊「從從容容」！王世堅盼更努力投入市政

「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安曝仍在溝通中