「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。
賴清德昨天到台北大巨蛋電影院觀賞本土電影《大濛》，在媒體聯訪時主動提到，「大家有沒有注意到，周子瑜要回來囉，TWICE的周子瑜，我們台南人，麻豆台南人，要回來表演了。為什麼會回來表演呢？大家有沒有看到，這幾年韓國的天團像BLACKPINK，已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示了台灣經濟進步，許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞，這代表了台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間。」
賴清德這段「台灣人有錢又有閒」在網路上引發熱議，不過隨後不久，有網友在Threads上發文「三立的『一刀未剪』把賴桑『有錢又有閒』給切掉了…」，底下網友也紛紛開酸三立，「哈哈哈，還是得靠黨媒救援賴功德」、「綠媒咩」、「不愧是北檢認證的綠媒」、「三粒也知道不妥喔，小心萊爾校長記仇喔」。
網路延燒超過半天後，三立新聞在原片頻道下留言說明，「針對部分網友，誤解三立新聞網並未播放賴清德總統講話原文，特此在此做出說明：該片段影片剪接前20秒之精華，並未刻意截取任何片段。賴總統的全部談話，在影片後面 4:52 有全部播放完整，特此說明，也感謝網友的指教」。
延伸閱讀
輝達離台北又近一步！蔣萬安：盼明年中可以順利動工
蔣萬安出席路跑喊「從從容容」！王世堅盼更努力投入市政
「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安曝仍在溝通中
其他人也在看
賴清德稱「台灣人有錢有閒」看演唱會？ 3.18萬人表態超震撼
韓國女團TWICE本月22、23日首次在高雄舉辦演唱會，台籍成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱。對此，總統賴清德昨天說「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」引發關注。最新網路投票調查國人看演唱會的頻率，以平均1年看幾場而論，參與的3.18萬人之中，居然64.8%表明沒看過，這結果讓人超意外。中天新聞網 ・ 1 天前
一起住摩鐵男友先回家！妹子「只有一人」半夜3點被退房 潛規則曝光
許多人臨時需要休息過夜時，可能會選擇商旅或是摩鐵。一位女子近日北上和男友約會，找了一間摩鐵入住，之後男友因為家規限制不得不回家，沒想到女子2時許回到摩鐵時，因為只有一個人，遭到摩鐵強制退房，貼文曝光後引發熱議，不少內行人紛紛指出，由於過去發生多起女子輕生案，所以旅館才會祭出這種措施。中時新聞網 ・ 17 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 天前
慾火人妻劈2男！喊腿軟高潮好幾回 老公提告揭超露骨對話紀錄
高雄一名人妻結婚多年，原本生活平凡幸福，老公卻發現她同時出軌外遇2男，互傳火辣露骨簡訊，像是「高潮好幾回」、「腳軟了」等等，於是將2名小王都告上法院，橋頭地院近日判決，小王一號應賠人夫30萬、二號賠20萬。太報 ・ 1 天前
爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道歉
總統賴清德日前喊今年經濟成長率逾5%，贏日、美、中國，還酸馬政府時代台股才8千點，現在最高2萬8千多點了，不少人卻無感。針對韓國女團TWICE、台籍成員周子瑜首度在家鄉開唱，賴清德藉此吹捧政績，他表示「許多人不僅有錢、又有閒，可以買演唱會的門票」，不食人間煙火，引發網友撻伐。PTT鄉民嘲諷，「周子瑜快道歉阿」、「那沒錢又沒閒的算哪裡人」、「買得起一張票就定義成有錢，可見民進黨執政經濟差」、「買不起房子，只能小確幸買演唱會門票，當賴導口中的有錢人」、「有錢又有閒，一起做功德」、「詐騙集團：台灣人民是有錢有閒的盤子」、「工時亞洲第二高，薪資中位數3萬7」、「自我感覺良好的草包」、「炒股炒房有錢又有閒沒錯啊」、「窮到只能參加這種小確幸」。更多新聞推薦 ● 歡樂耶誕城交通運作順暢 新北呼籲民眾利用大眾運輸開心暢遊台灣好新聞 ・ 21 小時前
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票EBC東森新聞 ・ 1 天前
民進黨開鍘垃圾山主謀李有財 蘇一峰酸：昨還說是國民黨的
高雄月世界遭不肖業者傾倒數十噸垃圾形成「垃圾山」，幕後主謀碧紅里里長李有財父子檔身分曝光後，民進黨今（22）日火速發出聲明開除李有財黨籍。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，前一天還有人洗風向稱李有財是國民黨籍，如今又宣布開除黨籍，怎麼說法變來變去。中天新聞網 ・ 1 天前
影/江湖最後一個大嫂！越女「劫囚救夫」轟動網 警揭她布局4天
涉嫌在柬埔寨劫囚救夫的越南女子阮氏海雲，因清麗外型備受關注，被網友稱為「江湖最後一個大嫂」，柬國警方披露其劫囚過程，警方指，她布局4天，並花4.7萬買手槍，整個劫囚過程不到1分鐘。中天新聞網 ・ 1 天前
女子夜店上台跳舞餵酒！竟遭變態男「拉下台」侵犯得逞
女子夜店上台跳舞餵酒！竟遭變態男「拉下台」侵犯得逞EBC東森新聞 ・ 1 天前
TWICE開唱擠爆高雄！賴清德稱「台灣人有錢有閒」 館長提2事酸：我怎麼不知道
韓國女團TWICE在11月22、23日接連2天於高雄舉辦演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱，演唱會一票難求，昨日開唱熱情粉絲擠爆現場。總統賴清德日前在出席電影活動表示，台灣人有錢又有閒，提供了本土藝術創作者發揮的空間，引發外界議論。對此，館長陳之漢在直播中質疑，房子那麼貴、物價高、少子化，一大堆工作、工廠因為關稅沒了，賴清德口中的「有閒又有......風傳媒 ・ 20 小時前
「至少先認同中華民國」！黃揚明批賴清德「蔣介石化」消費國軍：反共的他才認
總統賴清德昨（22）於臉書發文緬懷徐蚌會戰中，自殺殉國的將軍黃百韜。賴清德表示「當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗」、「回顧這段戰爭，讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影......風傳媒 ・ 20 小時前
吃霸王餐喊「肉償」還欠租128萬「台灣網美」紐約鬧很大!房東竟是前州長
美國紐約傳出離譜事件！布魯克林一名自稱台灣籍的網美鍾佩（音譯 Pei Chung），不但多次到高檔餐廳「吃霸王餐」，甚至還被爆向服務生提出「肉償餐費」的荒唐要求，日前遭警方逮捕。沒想到現在又被踢爆欠下高達 4 萬美元（約新台幣 128 萬元）租金，房東竟是紐約州前州長史匹茲（Eliot Spitzer），正準備對她啟動驅離程序。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
賴清德稱徐蚌會戰「55.5萬國軍犧牲」？ 媒體人反駁揭真相
總統賴清德昨（22）日在臉書發文，緬懷民國37年11月22日徐蚌會戰中殉國的二級上將黃百韜，強調該場會戰短短66天內犧牲約55.5萬名國軍生命，「緬懷這段歷史，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」。對此，資深媒體人樊啟明點出，55.5萬這個數字，是整場戰役國軍傷亡、被俘、投降等總和，他直言，這篇貼文應非賴清德親自撰寫，「小編該打屁股」。中時新聞網 ・ 23 小時前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 1 天前
快訊／草屯雙冬山區1車墜谷 警消垂降10米深 驚見駕駛已成「乾屍」
南投縣警方日前接獲民眾通報，在草屯鎮雙冬山區發現一台墜谷的貨車，疑似有民眾連人帶車墜谷，由於現場深度達10公尺，警消派員垂降下去查看，發現車輛裡面有一名男性遺體，已死亡多時，且呈現乾屍狀態。警方推測車輛墜谷已經有一段時間，由於當地偏遠路況不佳，男子駕車疑不慎墜谷，但是否有其他因素，目前已申請檢察官相驗，確認死者身分及相關案情。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
暴衝版財劃法增2646億難執行 院版草案預定週五付委審查
行政院今日中午召開行政立法協調會報，與民進黨立委討論政院版「財政收支劃分法修正草案」，預定將於本週五立法院院會付委審查。民進黨團幹事長鍾佳濱會後在政院受訪表示，「暴衝版」財劃法相較於去年通過的新版財劃法多增加2646億元，已經超出政府舉債上限，將難以執行。自由時報 ・ 35 分鐘前
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。對此，國民黨前發言人鄧凱勛直言，李有財父子經營侑鴻公司從 2022年起累犯不止，13次違規只罰款、還拖欠到強制執行，且回顧李有財與民進黨公職的互動，新潮流系統宛如隱形主角，李有財到底背後靠山是誰，民進黨不用說清楚嗎。中天新聞網 ・ 1 天前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 19 小時前
蔡英文秀「藍髮照」應援周子瑜 名醫想起1事開嗆：好意思？
韓國女團TWICE 22、23日首次在高雄舉辦演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱，讓粉絲相當期待，而前總統蔡英文也上傳了一張自己的「藍髮照」應援周。但時常評論時事的醫師沈政男批評，蔡英文2016年1月當選總統時，對於周子瑜道歉事件表示，只要自己當總統的一天，會努力讓國民不必須為自身的認同道歉，但在其8年任內，網路和媒體成了謾罵攻訐擂台、朝野惡鬥，「掀起台灣社會各族群與各階層認同戰爭的就是你，好意思啊」。中時新聞網 ・ 16 小時前
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前