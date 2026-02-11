三立「善力綠色市集」每月5日登場！首創永續點數制度
三立永續辦公室／綜合報導
三立電視長期致力於企業社會責任，於2月5日舉辦「善力綠色市集」。此次市集首度採取「友善農耕」與「公益關懷」雙軌並行模式，不僅邀請在地優質小農與公益賣家，更創新設立同仁內部集點制度，鼓勵員工從日常消費中實踐環保永續，展現三立電視推動永續生活的決心。
本次市集與「愛不囉嗦（唐氏症基金會）」、「舊鞋救命」、「0diva平埔黑豬」及「金椿茶油工坊」等品牌合作，豐富多元的攤位成功吸引同仁熱烈參與。為了激勵實踐綠色消費，三立永續辦公室首創Line「永續集點制度」，以正向鼓勵機制帶動同仁參與，凡集滿十點即可兌換精心準備的永續好禮。三立永續辦公室副執行長王若庭表示：「三立永續辦公室在115年12月成立之後，已經舉辦三次的『善力綠色市集』，希望建立一個良善的生態系，讓同仁支持在地產業的同時，也能理解公益與環境保護的重要性。」
主播李正皓驚喜現身 科技養豬「神農」成焦點
三立電視知名主持人李正皓當日也特別響應綠色消費，穿梭於市集攤位購買友善環境好物，以實際行動支持公益。他事後也特別發文推廣活動，感性表示，每月5號的三立永續市集日是他相當重視的時刻：「只要時間允許，我一定會來逛逛，支持台灣在地小農與弱勢團體。」他更特別與「黑豬神農」李榮春同框大讚：「平埔黑豬不吃廚餘，精準控制品質，這就是科學化永續的精神，豬肉乾更是『夭壽讚』！」
從產地到餐桌 從永續到慈善公益
本次市集亮點，還包括來自苗栗三灣的「金椿茶油工坊」，從契作、植栽到銷售永續經營，具備客家精神，傳遞友善土地。另外更在農曆年前發揮同仁善力回饋社會，邀請愛不囉嗦（唐氏症基金會），一家有故事的庇護商店，雇用唐寶寶及心智障礙者銷售有幸福味道的手工餅乾與農特產品，邀請大家用「擁抱」的力量，支持唐寶寶與身心障礙者們！而舊鞋救命關懷協會也推出「非藏好公益商店」，推出咖啡、手工藝品、餅乾禮盒等商品，同樣深獲同仁青睞，帶動現場購買熱潮。
落實ESG目標 三立永續辦公室期許擴大永續影響力
「三立善力綠色市集」不僅是一場買賣活動，更是一場關於愛與永續的延續。三立電視期許透過媒體的傳播力，帶動更多企業與大眾關注友善農耕與社會共好，讓溫暖與綠意持續擴散。「善力集一點，永續多一點！」一起為永續盡一份心力。
