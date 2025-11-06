三立《我的媽媽欠栽培》打動劉香慈！鍾欣凌、黃嘉千也認自己「欠栽培」
娛樂中心／綜合報導
三立電視主辦的「2025三立集團內容創新發布會」3日盛大登場，正式宣布明年度重點節目計畫，其中戲劇部分將推出3部風格迥異、題材創新的重磅劇集，其中壓軸登場的《我的媽媽欠栽培》是一部屬於全天下媽媽們的勵志喜戲，找來鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈等人主演，講述很多為家庭犧牲的媽媽其實都曾是天才少女，她們只是「欠栽培」！
《我的媽媽欠栽培》由《花甲男孩轉大人》原著作家楊富閔最新文學改編，並獲得文化部3500萬製作補助，劇中以5位媽媽為主角，講述她們為家庭犧牲、放棄理想後的人生逆襲，由《犀利人妻》導演徐輔軍執導，主要演員包括鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈等，以幽默筆觸描繪現代女性的成長、勇氣與自我重生。
鍾欣凌笑說10多年前與劉香慈合作節目時，對她印象深刻：「香慈是一個很可愛、一心向佛的小女生，嘴邊常念『阿彌陀佛』，還會幫動物迴向祝福。」她更回憶生日當天收到劉香慈送的精美佛經，相當感動。
劉香慈則透露，這是她睽違5年多重返戲劇圈，過去幾年雖有邀約，但一直在等待真正適合的角色，「當看到《我的媽媽欠栽培》的企劃案，連劇本都還沒看完就立刻答應！」
黃嘉千則幽默表示自己也是「欠栽培」一員，笑說：「如果沒進演藝圈，我應該會變成天才廚師！」她分享當媽媽後開始下廚，沒想到第一次就煮得很成功，從此開啟廚藝之路。
鍾欣凌則透露自己小時候都會在房間自己唱歌跳舞，大玩五個燈的梗，她毫不客氣地說：「要是沒有當演員，就會是唱跳歌手了！」
三立電視將推出的另外2部重磅劇集，則是《愛鄰洗衣店》與《佛系使者–阿夜》。《愛鄰洗衣店》是一部60集溫馨家庭好戲，故事將時空拉回到90年代的台灣，《愛鄰洗衣店》見證了台灣經濟變化，也串起了鄰里間的人情味。
《佛系使者–阿夜》則是一齣浪漫奇幻愛情大戲，由《模仿犯》金獎導演張享如執導，演員陣容包括姚以緹、胡宇威等實力派卡司，打造出唯美與深情兼具的超現實愛情。
