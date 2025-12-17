三立「投資民進黨發了財」 蔡正元爆火速變更地目內幕

近日綠媒炒地皮爭議連環爆，靠民進黨開綠燈發大財的政媒共生亂象熱議不斷。（中時資料照）

三立集團買下埔心牧場後，綠色執政一路開綠燈幫忙變更地目，炒作土地利益驚人。媒體人董智森指出政媒共生下，炒土地最好賺。前立委蔡正元直言三立運氣好，投資綠營發大財，還培養出三立派；自由則炒高台灣房價，年輕人買不起房還支持民進黨，有病嗎？

蔡正元17日在《林嘉源辣晚報》節目表示，董智森講得對，奇怪，為什麼綠營裡面那麼多炒地皮的人在搞媒體？自由時報的老闆林榮三是有名的三重幫炒地皮的，他在汐止有一塊大地皮，本來是不能做什麼的，在山坡地，他就蓋了一個很有名的什麼山莊。

「在三重、新北很多地方，他土地多得不得了！」蔡正元直言，所以很多年輕人說買不起房子？然後又在支持民進黨跟自由時報？「你們有病喔？」炒地皮就是他們炒的，房價就是他們炒起來的！因為他鎖住了很多地，房價就這樣上漲上來了。

蔡正元直呼，所以自由時報沒有廣告、不賺錢？沒有關係，反正他們老闆地還多得很，每一年土地收的錢也不少。

蔡正元提到，三立本來是賣錄影帶很成功起家的，後來搞電視也搞得不錯，賺了不少錢，因為他們運氣好，投資在民進黨身上，發了財，做的節目專門給民進黨的支持者看，餵養民進黨，甚至在民進黨裡培養一個派系。民進黨裡面有一個三立派，幾個立委都還蠻強悍，議員更多，這個三立派在民進黨裡面誰不買單？所以他買了味全的埔心農場，很快就變更地目了，一下子好多億就出來了。

蔡正元直呼，為什麼味全一直變更不了？因為味全沒有政治行情，三立有政治行情，「大同公司也一樣啊！」

