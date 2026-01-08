《三立》記者害失聯飛官家屬崩潰！大批網友氣炸：毫無人性踐踏傷口

空軍飛官辛柏毅日前駕駛F-16V（Block 20）戰機執行夜間訓練時失聯，相關單位持續全力搜救中。辛飛官家屬近日對外發聲，表示多日在軍中等待消息未果，身心承受極大壓力，返家途中卻遭《三立新聞》記者守候直接用手機逼問，甚至被問及「會希望找到家人嗎？」等問題，讓家屬情緒當場潰堤，強烈質疑媒體未顧及家屬感受。

空軍飛官辛柏毅日前駕駛F-16V（Block 20）戰機執行夜間訓練時失聯，相關單位持續全力搜救中。（圖／資料照）

事件曝光後引發輿論譁然，《三立新聞》發布聲明致歉，坦承記者在家屬煎熬時刻的採訪行為造成冒犯與打擾，對此深感歉意。三立表示，採訪當下已因認知失誤向家屬致歉，後續也透過在地里長及花蓮基地政戰官再次轉達歉意，並強調絕無惡意。

三立進一步指出，已啟動內部檢討機制，並於1月7日晚間舉行教育訓練，重新檢視採訪流程，要求新聞同仁強化同理心與專業判斷，未來面對重大事故與家屬議題將更加審慎。此事也在PTT等網路社群引發大量批評聲浪，網友普遍痛批相關提問「毫無人性」、「哪來的低能問題」、「踐踏家屬傷口」、「超級糟糕的行為」、「噁心」、「台灣毒瘤」，質疑媒體倫理底線。

