《三立》記者逼問失聯飛官家屬「會希望找到家人嗎」氣哭網炸鍋！

空軍飛官辛柏毅日前駕駛F-16V（Block 20）戰機執行夜間訓練時失聯，目前各單位持續全力搜救。辛飛官家屬對外發聲，表示在軍中等待多日未有消息，身心已承受極大壓力，返家途中仍遭《三立新聞》記者守候並要求受訪，被逼問「會希望找到家人嗎?要不要說一下話？」後情緒一度潰堤，氣到真的很想哭，強烈質疑媒體未顧及家屬感受！

F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯，《三立新聞》記者採訪行為引眾怒。（圖／臉書＠政知局）

就在各單位全力持續搜救之際，部分媒體採訪方式引發失聯飛官家人不滿。辛飛官家屬對外發聲，表示在軍中等待多日未有消息，身心已承受極大壓力，返家途中仍遭《三立新聞》記者守候並要求受訪，被逼問「會希望找到家人嗎?要不要說一下話？」之後情緒一度潰堤，氣到真的很想哭，強烈質疑媒體未顧及家屬感受，誰不想找到自己愛的家人？

對此，《三立新聞》發布聲明致歉，表示記者在家屬煎熬時刻的採訪行為造成冒犯與打擾，深感歉意。三立指出，採訪當下因認知失誤已向家屬致歉，並透過在地里長與花蓮基地政戰官協助再次轉達歉意；同時已啟動內部檢討，並於1月7日晚間舉行教育訓練，重新檢視採訪流程，強化同理心與專業，未來將更為審慎。

F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯，《三立新聞》針對記者採訪行為發布聲明致歉。（圖／三立新聞）

