三立x文大 產學合作擘劃「AI影視特種部隊」 強強聯手定義媒體新紀元

面對AI數位轉型關鍵期，三立集團再次展現媒體領頭羊實力！與中國文化大學深化產學合作，研擬朝「AI影視特種部隊」培育計畫前進。不同於傳統實習，此次合作將由三立專業團隊攜手文大師生與科技公司直接投入AI轉型實務，不僅要讓學生在大一就與業界接軌，更有「帶薪實習」與「跨界科技結盟」雙重誘因，目標為台灣傳播產業界孵化出具備即戰力的AI科技新兵！

雙方代表合影留念，象徵三立集團與文化大學共同為培育台灣影視及AI人才努力 建立長期合作夥伴關係 。（圖／三立永續辦公室提供）

產學共育新典範 三立高層親自領軍入校園

三立集團高度重視此次與文大的產學合作，由品牌行銷部策略長林鶴明親自領軍，與管理部副總賴麒任、永續辦公室副執行長王若庭等主管參與規劃對談。文化大學校長王子奇強調，文大致力於「學用合一」，透過與三立的長期夥伴關係，雙方將聚焦永續發展、華文教育與跨域專業，並以「藝術文創」與「運動健康」為AI培育主軸，讓學生從大一開始就能在實務場域中累積經驗。三立集團策略長林鶴明也表示，雙方的合作已超越傳統新聞範疇，未來將整合文大跨系所資源，培育多元化的傳播人才。

三立品牌行銷部林鶴明策略長(左)致贈文化大學校長王子奇(右)三立集團品牌誌，讓學校有機會更深入了解媒體企業的全方位領域 王子奇校長也回贈禮物 強調產學攜手打造學用合一的人才培育模式。（圖／三立永續辦公室提供）

三立開發虛擬偶像Aikka 科技技術培育影視科技新兵

三立近年成功推出全台首位「全 AI 深度學習成長型」偶像歌手 Aikka，展現強大的虛擬人研發實力。其不僅具備高度擬真的外型，更擁有強大的生成式 AI 核心，能進行智慧對話、創作與多元演藝活動，展現三立在虛擬人與 AI 應用領域的堅強實力。而此次產學合作的最大亮點，在於三立將其領先業界的AI技術完整導入課程。未來加入計畫的文大學生將成為「AI影視特種部隊」的一員，直接參與：影視製作流程AI化、自動剪輯與AI內容生成、網路新聞上稿與大數據平台操作。更吸引人的是，學生在學期間不僅有機會進行「帶薪實習」。表現優異的學子，畢業後將直接納入三立潛力人才庫，享有「優先轉正」與內部轉職的發展優勢。三立集團未來更計畫與科技公司聯盟合作，開創媒體產學合作的全新方向，透過科技與媒體的深度跨界，全面培育新一代影視人才。

主播搖籃！明星學長姐引路 戰鬥式學習直擊媒體核心

三立與文大的合作早已扎下深厚基礎，日前雙方於三立攝影棚合辦主播大賽，讓學生親身操作業界最高規格的攝影設備。這種「戰鬥式學習」不僅讓文化大學學子走出教室，更直接站上最真實的媒體戰場，有效拓展專業視野。

值得一提的是，三立新聞多位當家主播如鄧威、鄭凱中，皆是文化大學引以為傲的傑出校友。三立集團也期許，透過這層深厚的學緣關係與產學合作，讓文大成為媒體產業的人才搖籃，讓學弟妹們在校園就具備領先的實力。當初負責該專案的三立永續辦公室副執行長王若庭感性表示：「我們不只是在辦比賽，更是在傳承經驗。透過讓學生實際進入專業攝影棚錄影，能點燃他們對影視產業的熱情，讓三立與文大聯手培育出更多能在業界發光發熱的傑出人才！」

破圈接軌共創三贏 定義未來媒體新樣態

三立產學創新合作則設定「人才培育與專業傳承」、「內容創新與新技術力」及「品牌宣傳與影響擴圈」3大核心目標，期望透過產學合作扮演「人才孵化器」角色。三立集團與文化大學的深度結盟，不僅讓學校成功「破圈」接軌業界最前線，更為媒體產業灌注全方位的專業人才。未來也將透過產、媒、學三方的核心資源對接，不僅能激發出數位時代的創新火花，更將共同定義未來影視的新樣態，聯手在AI浪潮中開創傳播產業的三贏新格局。

