三級棒球揚威全國再拚世界賽 蘇俊賓授旗勉桃園小將再創高峰

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【記者范文濱／桃園報導】

桃園市三級棒球近年在全國各級賽事屢創佳績，並接連取得國際賽代表權，展現完整培育體系成果。桃園市副市長蘇俊賓今（9）日前往中壢區出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」，除表揚表現優異的球隊與選手，也為即將代表台灣出征世界級賽事的青少棒及青棒聯隊授旗，期勉選手延續桃園棒球榮耀，在國際舞台爭取佳績。

蘇俊賓表示，桃園長期是台灣棒球重鎮，市府近年持續推動基層棒球發展，從少棒、青少棒到青棒建立完整培訓制度，不僅支持硬式與軟式賽事，也積極推廣校園社團棒球。近年桃園各級球隊在全國賽事表現突出，全國八強經常占有二至三席，顯示基層扎根成果逐漸開花結果。

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蘇副市長指出，市府推動「桃園棒球天使計畫」，邀請曾在桃園三級棒球體系成長的職棒球員及教練回到校園交流指導，包括世界12強冠軍教練曾豪駒、黃子鵬及陳晨威等人都投入培育工作，以自身經驗鼓勵學弟妹勇敢追夢。他也笑稱剛升格當父親的陳晨威喜氣洋洋，希望能將好運分享給即將出征的選手們。

教育局表示，今年桃園三級棒球在學生棒球聯賽及全國選拔賽成績亮眼，4、5月更接連取得兩項國際賽代表權。其中，新明國中勇奪萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽冠軍，取得2026年世界少棒聯盟亞太區青少棒錦標賽代表資格；由平鎮高中領軍組成的青棒聯隊，則在王貞治盃全國青棒錦標賽奪冠，取得2026年美國小馬聯盟世界青棒錦標賽參賽權。

教育局指出，除國際賽資格外，桃園各級球隊在全國賽事同樣表現優異，包括龜山國小、中平國小及仁善國小在國小硬式聯賽包辦全國第3、第7及第8名；中平國小聯隊也於TOTO盃及華南金控盃勇奪亞軍。女子組方面，新屋國小、長庚國小及南崁高中均有亮眼成績，大園國際高中更拿下高中軟式棒球聯賽全國亞軍，展現桃園棒球多元發展能量。市府也將依相關規定核發獎勵金及培訓補助，總金額約75萬元，以鼓勵選手與教練團持續精進。

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