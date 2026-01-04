三級棒球隊觀賞冠軍之路 全美戲院捐首日票房收入挺棒運

體育局邀請三級棒球學校至全美戲院觀賞冠軍之路紀錄片，帶領棒球隊員重溫中華隊感動與榮耀。

（南市府體育局提供）

記者王勗∕台南報導

南市府體育局持續深化棒球向下扎根，為鼓舞基層選手士氣，四日特邀請南市三級棒球隊至全美戲院觀賞紀錄片《冠軍之路》，重溫中華隊在世界棒球十二強賽的光榮與感動。為支持三級棒球隊勇敢逐夢，全美戲院特請畫師張玉村繪製電影看板，亦將捐出該片首日票房收入，以回饋基層棒球發展。

《冠軍之路》完整記錄Team Taiwan一路過關斬將、連破強敵並於東京巨蛋冠軍賽中完封日本隊，奪下隊史首座十二強冠軍殊榮的時刻。全美戲院即日起截至十一日每日播映兩場，誠摯歡迎市民一起走進戲院感受棒球的熱血激昂，也為即將到來的ＷＢＣ世界棒球經典賽暖身應援。

體育局長陳良乾四日表示，棒球不僅是台南重點發展的體育項目之一，更是凝聚城市認同與世代情感的重要力量。台南具備全國首屈一指的棒球場地亞太國際棒球訓練中心，不僅是培育基層與菁英選手的重要基地，亦成功承辦二０二五第八屆ＷＢＳＣ世界盃少棒錦標賽及二０二五年第十二屆亞洲Ｕ15青少棒錦標賽等知名國際賽事，特別感謝全美戲院的美意及大力支持南市三級棒球隊。

南市府體育局強調，台南長期深耕三級棒球發展，從少棒、青少棒到青棒，持續透過完善賽事制度與多元培育管道，打造選手穩健成長的舞臺，其中「三級巨人盃棒球賽」更成為基層球隊重要的年度指標賽事。透過觀影活動，希望讓年輕選手近距離感受國家隊站上世界巔峰的歷程，學習冠軍精神病持續努力，成為賽場的主角及台南的驕傲。