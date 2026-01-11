三級片女神傳被吃豆腐！他拍床戲失控「做過度動作」 今卻逆襲成富豪

記者王培驊／綜合報導

香港女星李麗珍不僅是三級片代表，更是少數能以演技拿下金馬影后的女星。她早年以《開心鬼》中俏麗學生形象出道，後來在三級片中展現大膽轉型，尤其是《不扣鈕的女孩》中的角色，飾演一位開放大膽的女孩，經歷多段感情與激情場面。儘管劇情與票房表現平平，李麗珍在拍攝過程中仍展現專業態度，即便男主角梁思浩在拍床戲時做出過度動作，她也保持冷靜，並未公開表示異議。

李麗珍如今狀態超級好。（圖／翻攝自小紅書）

據傳，《不扣鈕的女孩》拍攝時梁思浩情不自禁在劇情之外對李麗珍進行不當觸碰，甚至公開向李麗珍示愛，令外界對其專業與行為爭議不斷。雖然該片票房失利，梁思浩之後卻財運亨通，多次中六合彩大獎，還出售甜品店股權獲利，生活富裕。梁之逆轉人生與李麗珍專業應對形成鮮明對比，也引發網友熱議。

李麗珍清純的形象讓人難忘，後來為突破形象接三級片《蜜桃成熟時》，成為無數人心目中的性感女神。（圖／翻攝自微博）

李麗珍的演藝之路曲折而多彩。她自15歲被星探發掘拍攝廣告，17歲加入娛樂圈，經《開心鬼》成名後逐步踏入三級片領域，以《蜜桃成熟時》等作品奠定性感女神地位。儘管個人情路曲折，包括未婚懷孕、與已婚人士及三角戀風波等，她依舊在演藝事業上取得高成就，成為三級片中成就最高的女星。

李麗珍主演的《蜜桃成熟時》，成為了港式三級片的代表作。（圖／翻攝自微博）

梁思浩的早年經歷也同樣坎坷，幼時被遺棄，曾在麥當勞、肯德基打工，進入娛樂圈後也遭批評與TVB解雇，甚至三級片拍攝留下負面傳聞。如今他成為知名主持人，出入豪華飯店，生活富裕，身家過億港幣，堪稱逆境翻身的典型案例。

