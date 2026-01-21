三縣市正式提名！賴清德親為陳亭妃披競選背帶 握手喊凍蒜

民進黨主席賴清德為台南市長候選人陳亭妃披掛競選背帶。楊亞璇攝



民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，總統賴清德子弟兵林俊憲在台南初選落敗，黨內整合動向備受外界關注，身兼黨主席的賴清德今天（1/21）下午正式為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶。賴清德面對微笑，與陳亭妃二度握手，也一同握拳高喊「凍蒜」。

今日下午中執會後，民進黨召開民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會，也邀請高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席致詞，象徵交棒意味。

賴清德致詞時表示，民進黨中執會今天通過三縣長候選人，分別是高雄市、台南市、嘉義縣，三個縣市都是民進黨執政縣市，三位縣市長兩屆任滿，成績斐然，今天提名候選人的都是立委，問政表現傑出，深耕基層，身照民眾肯定的資深立委。

賴清德說，蔡易餘三屆立委、陳亭妃五屆立委、賴瑞隆三屆立委，在他們縣市裡面都拿到最高票，表現非常好，深受民眾肯定，對各縣市都提出非常好的藍圖，深信他們當選後，一定可以無縫接軌，讓高雄、台南、嘉義縣繼續往前進步。

黃偉哲指出，自己以前跟陳亭妃選舉過，但是這就是民進黨，以前從過去到現在，看到許多地方成長的成績，三位候選人都相當優秀，也展現高度智慧，這就是民主風度，也是地方進步成長的力量，他接了賴清德的棒子，接下來傳承到陳亭妃，成為台南市第一位女市長，未來一定可以帶領台南市持續成長茁壯。

賴清德與賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘披掛競選背帶，賴清德先與陳亭妃握手，再披掛競選背帶，接著賴清德再度與陳亭妃握手，陳亭妃邊握手邊拍拍賴清德臂膀，互動自然。最後賴清德也與賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘一同握拳喊「凍蒜」。

