【三總專題演講暨研討】建構堅實醫療網 強化全社會防衛韌性

記者范瑜／臺北報導

為貫徹「全社會防衛韌性」戰略目標，三軍總醫院昨日邀請行政院政務委員季連成進行「全民總體防衛韌性」專題演講，由軍醫局局長蔡建松中將主持，並邀集各國軍醫院、衛福部、台灣災難醫療隊發展協會等軍、公、民單位代表與會，共同研討建構堅實的醫療防衛網。季連成強調，醫療體系作為關鍵基礎設施，必須跨部門協作，將韌性融入平時防災規劃，唯有政府與民間攜手合作，持續擴大並強化民防體系，才能在災害或緊急狀況發生時，維持社會運作的關鍵力量，確保國人安全無虞。

蔡局長致詞時表示，軍醫體系落實國家政策已展現3大具體成果，除14家國軍醫院全數納入「國家關鍵基礎設施」，並完成防護計畫策頒，以及自前線的「前進外科小組（FRSD）」搶救到後端「三軍血液計畫中心」血液供應，皆是國軍醫療體系貫徹社福醫療整備的具體實踐，透過軍民間戮力合作，國軍醫療體系將持續扮演全社會防衛韌性的堅實力量，確保在任何狀況下，都能守護民眾生命安全。

在戰災救災層面，季連成指出，必須強化救災模式以提高民眾生存機率，戰災最迫切需要的資源包括充足且專業的民防救援團隊、重型救災機具、戰略維生物資，以及設施完善的災民收容與救濟站；醫療體系也須具備緊急醫療救護與快速擴充能力，並配置大量救護車輛與戰傷急救包，以應對大量傷患的情況；透過軍民整合與資源有效分配，依「編管、訓練、運用」3大階段重要作為，確保在關鍵時刻發揮功能。

三總邀集軍、公、民共同研討建構堅實的醫療防衛網。（記者范瑜攝）