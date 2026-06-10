三總導入連續性周邊神經阻斷技術 助病患加速康復

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記者范瑜／臺北報導

三軍總醫院今（10）日舉辦醫療成果記者會，由麻醉部疼痛治療科主任徐永吉發表「連續性周邊神經導管阻斷技術（CPNB）」臨床應用成果。徐永吉指出，為提升術後疼痛控制品質，三總近年導入連續性周邊神經導管阻斷技術，透過超音波精準導引與持續性區域止痛模式，有效降低術後疼痛不適，協助病患提早活動與復健，落實加速康復手術（ERAS）理念，提升整體醫療照護品質。

徐永吉指出，連續性周邊神經導管阻斷技術最大特色，在於利用超音波影像精準定位周邊神經，將細小導管置放於手術區域神經附近，再連接專屬止痛幫浦，依據不同手術部位設定標準化給藥模式，讓止痛藥物能長時間穩定作用。除定時輸注外，病患也可透過自控按壓功能依個人需求調整止痛劑量，不僅提升止痛效果，也能降低全身性止痛藥物使用量，增加術後舒適度。

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徐永吉進一步說明，術後疼痛若未妥善控制，除可能影響睡眠品質、活動能力及住院天數外，甚至可能演變為慢性術後疼痛，因此，高品質的連續性區域止痛已成為現代疼痛醫學的重要發展方向，不僅有助於減輕術後疼痛，更能提升病患參與復健的能力與意願，加速恢復日常生活功能；未來將持續精進疼痛照護技術，提供病患更安全、舒適且接軌國際的醫療服務。

徐永吉表示，三總已將該技術成功應用於多項手術照護，其中一名74歲女性患者接受人工膝關節置換手術，採用下肢連續性周邊神經導管止痛技術，患者隔日順利下床站立與行走，第3天步行距離更達100公尺；60多歲的劉女士因近端肱骨粉碎性骨折接受肩關節手術，搭配周邊神經阻斷術，術後當晚即在看護協助下下床，不到36小時就順利出院，與過去對開刀後疼痛不適的印象截然不同，復原速度與舒適度均明顯提升。

三總麻醉部疼痛治療科主任徐永吉發表「連續性周邊神經導管阻斷技術（CPNB）」臨床應用成果。（記者范瑜攝）

三總近年導入連續性周邊神經導管阻斷技術，有效降低術後疼痛不適，提升整體醫療照護品質。（記者范瑜攝）

連續性周邊神經導管阻斷技術最大特色，在於利用超音波影像精準定位周邊神經，將細小導管置放於手術區域神經附近。（記者范瑜攝）