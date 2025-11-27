三總惡性腫瘤外科名醫馬辛一驚傳病逝 院方回應了

三總惡性腫瘤外科名醫馬辛一驚傳病逝，院方晚間作出回應。（圖／三軍總醫院官網）

三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任、國防醫大教授、惡性腫瘤手術名醫馬辛一25日傳出過世消息，敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華在臉書發文揭露此事，震驚醫界，馬辛一近日因車禍受傷，好友神經外科專家高明見才向外界表示病情穩定，卻突然傳出噩耗，讓許多人不敢置信。對此三總也做出回應。

馬辛一資歷顯赫，專精於腦瘤、脊椎神經等相當棘手的疾病，曾獲衛生福利部核准「自體免疫細胞治療」於多形性膠質母細胞瘤及續發性腦癌，對神經醫學與中風防治領域貢獻卓越，也有惡性腦瘤基因治療研究等相關著作，更在本月初獲得台灣腦中風學會頒發終身成就獎。

帛琉的瑪莎女士長年受不明原因腰痛所苦，輾轉世界各國求醫仍無法改善，最終來到台灣由馬辛一診治，終於完全康復。（圖／三軍總醫院臉書）

2017年，帛琉一名女病患瑪莎（Martha）因不明原因腰痛，輾轉世界各國動手術，症狀卻始終沒有改善，後續又因腳麻、站立不穩，不適感加劇，最終在親友介紹下，轉到三總國際醫療中心治療，當時就是由馬辛一診斷，很快就抓出病因「腰椎滑脫導致神經壓迫」，並進行手術。手術成功後，瑪莎再也沒有出現腳麻、腰痛等症狀，在8月回國前再三對馬辛一為首的三總醫療團隊表達感謝，而馬辛一則親切提醒馬莎，避免拿重物及劇烈運動。

如今馬辛一病逝，三總對此表示，事情涉及病人隱私，因此無法透露詳細狀況，不便證實相關消息，將以家屬說法為主，若家屬同意後將統一對外說明。

