三總惡性腫瘤外科權威馬辛一過世！享壽64歲 醫界齊哀悼

三總神經外科部腦腫瘤學科主任、國防醫大教授、惡性腫瘤手術名醫馬辛一昨（25）日傳出病逝的消息，他最近因車禍導致腰椎受傷，但友人月初才說他病情穩定，只是有些虛弱，不料敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華昨晚突然發文悼念「敬悼三總神外，馬辛一理事長」，文章曝光後，讓許多醫界人士相當哀傷。

據了解，馬辛一在國防醫學院取得博士學位，後來又到美國匹茲堡大學、分子遺傳及生化學系基因治療中心進修。除了在三總當過神經外科主治醫師、科主任、部主任，也曾在匹茲堡大學擔任過研究員，教職方面則有國防醫大醫學院醫學系文職教授。

馬辛一診療精於腦瘤、脊椎神經等疾病，曾獲衛生福利部核准「自體免疫細胞治療」於「多形性膠質母細胞瘤」及「續發性腦癌」。在學術上也有惡性腦瘤基因治療研究等相關著作。

國內神經外科專家高明見於本月3日，才在臉書發文表示，馬辛一最近因車禍導致腰椎受傷而住院，經三總有關醫師的用心醫治，現在病情穩定，今早去看他，精神很好，只是有些虛弱，希望他吉人天相，早日康復。然而，敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華突然在臉書哀悼，「敬悼三總神外，馬辛一理事長」。對此，不少醫界人士紛紛留言「神外少了一個熱心公益的好人，懷念啊」、「真的難以接受，是我非常尊敬喜愛的一位醫師，太意外了」。

