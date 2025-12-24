三總推在宅急症照護 落實醫療不離家

記者張雅淳／臺北報導

三軍總醫院昨日辦理「在宅急症照護團隊建構社區醫療新藍圖」醫療成果記者會，由政戰主任楊上校主持。面對超高齡社會下急症照護需求攀升，三軍總醫院整合社區護理資源，推動「在宅急症照護（HaH）」服務，讓病患在熟悉居家環境中，減少往返奔波與院內感染風險，接受具住院品質的急症照護，落實「醫療不離家、品質不打折」，打造社區整合照護新模式。

三總指出，院方配合衛福部自民國113年7月1日起推動「在宅急症照護試辦計畫」，所屬「在宅急症照護團隊」已於今年2、3月完成建置並啟動服務；目前以具居家照顧需求者為主要對象，聚焦生活無法自理及中重度失能等個案，並以巴氏量表作為收案評估依據，針對分數低於60分、需高度照護者，提供在宅急症醫療服務。

三總進一步指出，試行迄今已服務3名在院就診個案，急症以泌尿道感染、肺炎及蜂窩性組織炎為主，依醫囑使用抗生素治療，並結合醫師到府訪視、護理到府與通訊診療追蹤，強化照護連續性。團隊邀請一名個案家屬分享高齡長者泌尿道感染案例，個案初期嗜睡、精神不佳，經到府評估後規劃5天抗生素療程，由護理師在家執行靜脈留置與照護，醫師同步追蹤病況；第5日醫師到府複評，感染改善後結案並無縫銜接居家護理，使長者免於頻繁往返醫院，亦降低感染風險，家屬對團隊照護表達感謝與肯定。

三總社區護理中心主任黃品瑄表示，在宅急症照護不僅是服務型態的轉變，更是以病人為中心的照護理念延伸；院方將持續精進在宅照護流程，結合遠距科技與居家護理網絡，打造可持續的社區整合醫療模式，讓「醫療到家」成為高齡社會中溫柔而堅實的守護力量。

三總舉辦「在宅急症照護團隊建構社區醫療新藍圖」醫療成果記者會，由社區護理中心主任黃品瑄說明醫師到府看診與在宅急症照護服務推動成果。（記者張雅淳攝）