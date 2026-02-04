三總松山分院春節期間提供急診與特別門診

記者范瑜／臺北報導

因應農曆春節連續假期民眾就醫需求增加，三總松山分院提前整備春節醫療服務量能，規劃春節期間特別門診與急重症照護機制，確保醫療服務不中斷，持續守護民眾健康與生命安全。春節期間，急診室將維持24小時全天候運作，提供即時且完善的緊急醫療處置，確保急重症患者獲得救治。

除急診服務外，松山分院亦於春節期間加開多場特別門診，涵蓋內科、外科、家庭醫學科、泌尿外科、心臟血管外科、血液腫瘤科及骨科等多項專科，由資深醫師輪值看診，提供穩定且專業的醫療照護；對於慢性病患與長期用藥民眾，亦建議可提前規劃回診與領藥，避免假期期間用藥中斷，確保治療連續性。

在行政與健康檢查服務方面，健康檢查中心及外籍人士體檢服務將於春節連假期間暫停，並於連假結束後恢復正常營運；相關檢查與申辦業務，民眾可提前預約或於假期後辦理。松山分院提醒民眾，可透過官方網站、社群平台或電話查詢春節門診時段、看診科別與醫師排班資訊，妥善安排就醫行程，減少候診時間。

三總松山分院規劃春節期間特別門診與急重症照護機制，確保醫療服務不中斷。（三總松山分院提供）