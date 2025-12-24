三總松山分院耶誕報佳音 傳遞溫馨關懷

記者連琳／臺北報導

三軍總醫院松山分院昨日舉辦「耶誕報佳音」活動，由院長許少將率領護理部主任陳上校及院內同仁，走進各醫療與行政單位，向堅守第一線的同仁及到院就醫民眾致贈佳節祝福，傳遞溫馨關懷，為院區注入濃厚的耶誕節慶氛圍。

活動當日，許院長特別化身「耶誕超人」，攜手聖誕老人驚喜現身，穿梭於院內各處，與同仁及民眾親切互動、合影留念，並送上祝福小禮，讓忙碌而緊湊的醫療場域多了一份歡笑與感動，也為長時間堅守崗位的醫護人員加油打氣，展現醫院對同仁辛勞付出的高度肯定。

許院長表示，醫療工作全年無休，尤其在節慶期間，仍有許多同仁堅守崗位，守護病患健康，期盼透過報佳音活動，讓同仁感受到醫院的支持與關懷，也讓民眾在就醫過程中，感受到醫療專業之外的人情溫度。

許院長補充，三軍總醫院松山分院除肩負軍民醫療照護重責外，亦長期重視人文關懷與醫病關係的建立，透過多元活動拉近與民眾之間的距離，營造友善、安心的就醫環境。院方表示，未來將持續秉持「以病人為中心」的核心理念，結合專業醫療與溫暖服務，守護軍民健康，並落實「軍愛民、民敬軍」的精神，讓醫療不僅是治療，更是陪伴與支持。

三軍總醫院松山分院院長許少將昨日率領院內同仁舉辦「耶誕報佳音」活動，致贈佳節祝福，傳遞溫馨關懷。（三軍總醫院提供）

許院長特別化身「耶誕超人」，攜手聖誕老人驚喜現身，穿梭於院內各處，與同仁及民眾親切互動、合影留念，並送上祝福小禮。（三軍總醫院提供）