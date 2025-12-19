三總松山分院耶誕活動 為孩童獻上關懷與祝福

記者范瑜／臺北報導

為迎接耶誕節到來，三軍總醫院松山分院日前於附設教保中心舉辦耶誕關懷活動，由院長許少將帶著耶誕老人與滿滿祝福，陪伴孩子們提前感受佳節氛圍，並透過互動體驗與創作活動，讓孩子在歡笑中度過難忘的時光，也展現該院用心守護下一代健康成長的初衷。

活動中，許院長親手將耶誕禮物送到每位小朋友手中，與孩子們近距離互動，傳遞溫暖關懷，透過實際陪伴與交流，讓孩子們感受到被重視與被守護的安全感，也為現場增添濃厚的節慶溫度；許院長亦與孩子們一同進行手印創作，完成象徵祝福與希望的「耶誕小樹」，孩子們發揮創意，在色彩與笑聲中留下專屬於這個節日的回憶。

活動尾聲，許院長與孩子們於精心布置的耶誕場景前合影留念，留下珍貴畫面。孩子們臉上燦爛的笑容，成為這個耶誕節最動人的風景，現場洋溢純真的歡笑與溫馨氣氛，也拉近了醫療團隊與孩子之間的距離，更具體實踐該院長期以來對家庭及兒童健康照護的重視與承諾。

三總松山分院於附設教保中心舉辦耶誕關懷活動，陪伴孩子們感受佳節氛圍。（三總松山分院提供）