三總澎湖分院「癌症病友會」聖誕活動 大家相約明年「再會」

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕三總澎湖分院安寧醫護團隊為鼓勵癌症病友走出家門，共享聖誕溫馨氛圍，同時給予病友更多支持與鼓勵，以「守護心連心-溫暖相伴行」的主題，由血液腫瘤科吳聲政醫師率領安寧醫護團隊，舉辦聖誕節「癌症病友會」手作活動。超過40位以上的病友及家屬出席活動，希望為病友提供治療動力的強心針，讓生命不留遺憾，及時享受親情摯愛每一個時刻。

為落實「在地化」安寧緩和醫療，三總澎湖分院自2010年成立安寧照護團隊，並開設安寧照護病房，2018年起成立「化療製劑室」，進階到化學(標靶)治療。國防部考量照顧離島居民，針對癌症在地化治療，已核准採購建案計4億7868萬餘元(預於明年初由國防部辦理採購招標，2028年中完工啟用)，屆時將於澎湖設立第1座外離島放射腫瘤治療中心(IGRT)，大幅提升澎湖離島醫療服務量能，未來三總澎湖分院將可提供醫學中心的放射(電療)治療服務。

今年聖誕節「癌症病友會」手作活動，由血液腫瘤科吳聲政醫師帶領安寧團隊(包含腫瘤個案管理師、諮商心理師)， 活動圓滿成功。再次強調抗癌這條路你並不孤單，有醫院的團隊成員及病友會們共同陪伴，如同活動主題「守護心連心-溫暖相伴行」。

活動最後，由吳聲政醫師扮演聖誕老人發放聖誕禮物，並合影後互道「再會」。

