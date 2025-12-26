三總營養部「醫院餐」青蔥驗出2農藥超標！北市衛生局下令下架、貨源追到彰化
北市衛生局今（26）日公布今年11月生鮮蔬果抽驗結果，共抽驗50件產品，其中5件不符規定，不合格率達10%。不合格品項中，包含在三軍總醫院營養部抽驗到的「青蔥」，檢出2種農藥殘留超標，已依法要求下架，並移請供應來源所屬縣市衛生局進行後續調查，違規業者最高可處2億元罰鍰。
台北市衛生局表示，11月定期到市場、蔬果零售業者、超市、量販店及餐飲業者等處，執行生鮮蔬果農藥殘留抽驗作業。結果顯示，共有5件產品未符「農藥殘留容許量標準」。
其中，在「三軍總醫院營養部」抽驗到的「青蔥」，檢出殺蟲劑「滅芬諾」0.35ppm（標準為0.01ppm以下），以及殺菌劑「賽氟滅」0.06ppm（標準為不得檢出），供應來源為彰化縣二林鎮業者（供應代號：N88301-121），已移請彰化縣衛生局查辦。
此外，台北市信義區「同學の店」販售的「格蘭芽（粗）」也有2樣標準不合格，分別檢出殺菌劑「滅普寧」0.07ppm（標準為0.01ppm以下），以及殺蟲劑「賽洛寧」1.3ppm（標準為1.0ppm以下），供應來源為雲林縣黎姓及黃姓業者，已移請雲林縣衛生局調查。
針對不符規定產品，北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬臺北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。
北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
進口菜農藥超標品項曝 菜販：你以為沒吃？加工模糊地帶才可怕
高麗菜一顆不到90元！全聯等通路超市「蔬菜平價專區」明起開跑
颱風過後菜價上漲 北農推「平穩蔬菜專案」15日起限時開賣
