三總發表三叉神經痛治療成果 提升患者生活品質

記者范瑜／臺北報導

三軍總醫院今（10）日舉辦醫療成果記者會，發表三叉神經痛的治療進展。三總指出，為提升三叉神經痛治療精準度與安全性，醫院應用「電腦斷層（CT）與超音波即時同步化」導引技術，進行神經射頻燒灼術，除可清楚地看見穿刺路徑上的血管，避免穿刺血管後造成的臉部血腫，進而成功導引針尖到三叉神經的顱底神經孔，並增加高頻神經熱凝療法的效用，已成功治療多位罹患頑固性三叉神經痛的病患，提升患者生活品質。

記者會今日由三總整合疼痛治療中心主任徐永吉、放射診斷部心肺血管診斷科主任許一智共同發表。徐永吉表示，三叉神經痛被譽為「最痛疾病之一」，患者臉部會反覆出現電擊般痛感，過去以藥物治療為主，但若效果有限，須進行微創治療或手術；傳統的微創治療需將細針送至顱底神經孔，但一般影像導引雖能顯示骨性結構，卻無法即時辨識血管，使穿刺時有誤傷血管、造成術後臉部腫脹的風險。

針對外界過去對顱底超音波「難度高、不易定位」的疑慮，徐永吉說明，傳統超音波確實因臉骨遮擋，難以直接觀察顱底神經孔，但透過CT融合後，醫師能先在CT影像上標示穿刺目標點，超音波畫面也會即時同步顯示標記位置，使針尖能順利抵達三叉神經所在處，提升高頻熱凝或射頻燒灼術的治療成功率。他強調，影像導引更精準，治療才能更有效率、更少風險，該技術能讓醫師更安心操作，也降低患者對治療的恐懼，有助推動三叉神經痛微創治療的普及。