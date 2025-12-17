三總變態醫檢師對男病患伸狼爪…抽血完「騙進冷凍室」逞慾

社會中心／台北報導

台北市三軍總醫院驚傳醫檢師利用職務之便，對病患實施猥褻侵犯事件。一名醫事檢驗師在為病患抽血後，竟藉口「舒緩按摩」，要求對方進入檢體冷凍室，隨後褪去病患衣物並實施侵犯；事後，該醫檢師甚至假冒醫師身分向病患家屬索取電話。法官審理後，依照對受照護之人利用機會猥褻罪，判該醫檢師5月有期徒刑。

根據判決書，事件發生在2024年10月25日，一名男子到三軍總醫院血液腫瘤科就診，並前往3樓抽血室。在醫事檢驗師抽血完畢後，該男子獨自在走廊上休息，沒想到，醫檢師突然將男子叫進「檢體冷凍室」內。

進入冷凍室後，醫檢師先是藉口「按摩紓緩」，徒手為男子按摩肩頸，接著竟褪去對方的外褲及內褲，並進一步撫摸生殖器。男子因當下感到疼痛，立刻表明要回診間看診，醫檢師才停止侵犯行為。更離譜的是，男子離院返家後，該醫檢師仍不死心，竟假冒「醫師」身分，致電給男子的女兒索取電話。女兒向父親確認，男子才吐露遭侵犯的細節並報警處理。

三軍總醫院的性騷擾調查報告揭露，該醫檢師在調查期間說詞反覆，企圖脫罪。他最初否認進入冷凍室，在面對刷卡紀錄後，又改稱是受同事之託拿試劑，隨後被監視器影像打臉，才改口是男子主動跟隨他進入，聲稱要詢問報告內容。但法官勘驗畫面，確認是醫檢師先在走廊上拍男子肩膀、對話後，男子才跟隨進入冷凍室，認定醫檢師行為可疑。

士林地院審理時認為，該醫檢師利用工作機會，對受自己照護的告訴人進行猥褻，行為實值非難。不過，法官考量其無前科，犯後已坦承犯行，並以70萬元與告訴人和解成立，賠償對方所受損害；兼衡其碩士學歷、醫事檢驗師職業背景，依「對受照護之人利用機會猥褻罪」判處有期徒刑5月，得易科罰金，並給予緩刑3年，緩刑期間付保護管束，且須接受2場法治教育課程。全案仍可上訴。

