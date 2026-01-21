三總連續血糖監測×胰島素幫浦 糖尿病智慧照護升級

記者范瑜／臺北報導

三軍總醫院昨日發表醫療成果，說明糖尿病智慧照護最新進展。三總新陳代謝科主治醫師何禮如指出，連續血糖監測（CGM）結合智慧型胰島素幫浦與閉環胰島素輸送系統，可即時掌握血糖變化並自動調整胰島素劑量，協助糖尿病患者更精準、穩定且安全的血糖控制，有效提升生活品質。

全天候即時掌握血糖趨勢 精準控制

何禮如表示，傳統血糖管理多仰賴指尖採血，僅能取得單一時間點數據，難以反映全天血糖波動，臨床判斷與治療調整常受限；而CGM可每5分鐘量測一次血糖，一天累積288筆資料，透過配戴於手臂的感測器，偵測皮下組織間液中的葡萄糖濃度，並即時將數據傳送至接收器或智慧型手機，讓醫療團隊與患者能全面掌握血糖趨勢，及早發現潛藏風險。

何禮如分享一名50歲女性第一型糖尿病患者的臨床案例，該患者病史已逾24年，長期血糖起伏劇烈，且因代謝控制不佳導致嚴重腎臟損傷，臨床診斷為糖尿病腎病變。為精準調整治療策略，醫療團隊進行胰島素幫浦速率調整，並自費置入CGM，透過24小時連續數據圖譜，得以優化控糖策略與品質，有助延緩腎功能惡化。

三總糖尿病衛教師陳思羽則指出，隨著CGM與胰島素幫浦的整合，閉環胰島素輸送系統也已成熟，目前可依即時血糖數據，每5分鐘自動調整基礎胰島素輸注量，降低高低血糖反覆震盪，提升治療穩定度，讓糖尿病照護從「被動修正」轉向「主動預測與即時調整」，使患者獲得更穩定的血糖控制與生活品質。

連續血糖監測（CGM）與胰島素幫浦整合，可即時掌握血糖變化，並自動調整胰島素劑量。（記者范瑜攝）

新型連續血糖監測感測器更為美觀，且安裝時幾乎無痛感。（記者范瑜攝）