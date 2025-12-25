三總重症醫療大樓上樑 提升軍醫應變韌性

記者張雅淳／臺北報導

三軍總醫院昨日上午在內湖院區舉行「重症醫療大樓」上樑典禮，象徵主體結構工程邁入最後關鍵階段。軍醫局局長蔡中將表示，未來大樓落成後，將以提升急重難症救治量能為主軸，規劃「高規格重症設施、全人照護空間、醫療在地化」等3大方向，大幅強化雙北地區急重症處理量能，並建構完善國軍戰備醫療體系。

工程分區推進 116年完工投入營運

此次上樑典禮由軍醫局局長蔡中將、三軍總醫院院長蔡少將及永青營造總裁曾國展共同主持典禮，率建築團隊與軍醫體系同仁祈願工程如期如質、圓滿順遂；工程涵蓋「立體停車場」與「重症醫療大樓」2大核心建築，採分區同步推進。依期程規劃，立體停車場預計於115年7月先行啟用，重症醫療大樓則規劃於116年7月完工並正式投入營運。

蔡局長致詞時指出，新建重症醫療大樓將以提升急重難症救治量能為主軸，未來依「高規格重症設施、全人照護空間、醫療在地化」3大方向推動，其中，在高規格重症設施，包含整合手術室與加護中心，設置心臟內、外科及皮膚科等專業診區，其次在全人照護空間規劃急性一般病床，彈性運用新舊大樓空間，導入智慧醫療系統以提升照護效率，最後在醫療在地化方面，強化與區域、地區醫院及基層診所垂直整合，落實雙向轉診與急性後期照護，建構完整分級醫療網絡。

蔡局長進一步強調，新建大樓除可完善院區空間配置，亦將結合智慧醫療與分級轉診機制，強化急重難症整合救治能量；未來不僅可滿足平時軍民急重症醫療需求，亦能在戰時或重大災變發生時迅速轉換支援戰備醫療任務，全面提升國軍醫療體系應變韌性，確保官兵戰力維持與國人生命安全。

三軍總醫院「重症醫療大樓」上樑典禮中，與會貴賓合影留念，期許工程如期如質推進。（記者張雅淳攝）

三軍總醫院昨日上午在內湖院區舉行「重症醫療大樓」上樑典禮，象徵主體結構工程邁入最後關鍵階段。（記者張雅淳攝）

蔡局長於上樑典禮儀式中鎖上金螺栓，祈願工程圓滿順遂。（記者張雅淳攝）