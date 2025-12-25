【三總重症醫療大樓上樑】精進照護領域 穩固高強度救治能量

記者張雅淳／專訪

三軍總醫院「重症醫療大樓」昨日舉行上樑典禮，未來落成後將提供更完整的急重症診療空間，提升戰備醫療量能。三軍總醫院院長蔡少將強調，三總身為國軍醫院體系的重要指標，除肩負官兵戰備醫療支援任務，也期盼在重症照護領域持續精進，發揮領頭與示範角色，強化重症醫療韌性，為官兵與民眾提供更堅實的急重症醫療保障。

心臟血管外科主任楊上校指出，重症照護是各醫療體系的核心能量，也是國家推動「全社會防衛韌性」的重要一環；隨重症醫療大樓未來落成、相關科別陸續進駐，將可整合更多重症專科與醫療資源，提升國軍體系重症照護量能，使急重症患者得以在同一體系內獲得即時、完整的救治，避免轉診延誤，強化整體救治效率。

談及心臟血管外科在重症領域的角色，楊主任指出，心臟移植、機械循環輔助等高難度醫療，對設備、人力及跨團隊協作要求極高，亟需更完善的空間與資源支撐；三總長期深耕相關領域，相關成果亦具一定水準，未來隨資源持續投入，可望進一步穩固並提升高強度重症救治能量。

心臟血管外科主任醫師楊上校。（記者張雅淳攝）