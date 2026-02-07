三總開設春節門診 連續處方箋提前領藥

記者范瑜／綜合報導

春節連假即將來臨，為確保國軍官兵、眷屬及民眾就醫需求不受影響，三軍總醫院將於16日至19日（除夕至初三）開設8診「春節門診暨傳染病特別門診」；另為避免慢性病人於春節期間用藥中斷，若病患連續處方箋給藥屆滿日或看診日介於14日至22日，即日起可開始領藥，讓全民安心健康過好年。

三總指出，春節期間除維持正常急診及住院服務外，三總加開之春節門診提供輕症患者進行有效分流，力求確保急重症患者能夠得到及時照護；針對呼吸道及腸胃道等傳染病就診需求，特由感染科、胸腔內科及兒科專科醫師開設「傳染病特別門診」，藉由提早因應、輕重症患者分流，維持急診室急重症醫療量能。

此外，三總表示，凡慢性病患之給藥屆滿（用完）日，或回診日期介於14日至22日之間者，得提前於春節前，自即日起領取第2次或第3次慢性病連續處方用藥，病患可依處方箋上所註明之「下次回診日期」或「領藥結束日」判斷是否符合提前領藥資格，並建議病患事先向門診或藥局窗口確認相關流程，以節省等候時間。

三軍總醫院將於2月16日至19日（除夕至初三）開設8診「春節門診暨傳染病特別門診」，讓全民安心健康過好年。（三軍總醫院提供）