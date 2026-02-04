三總「丙午迎春慶新年」活動 傳遞春意與祝福

記者范瑜／臺北報導

農曆春節將屆，三軍總醫院今（4）日宣布「80週年院慶系列活動」正式啟動，並以「丙午迎春慶新年」開筆儀式揭開序幕；現場除邀請陳能梨、陳美秀等多位書畫名家揮毫創作，還有國樂演奏以及發放棉花糖和吉祥掛飾，帶給三總員工與民眾一場充滿節慶氛圍的藝術盛宴。

活動首先由國樂團帶來精采的開場演出，在悠揚樂聲中，軍民共同迎接春天的祥和與祝福；並由陳能梨親手揮毫「春」字仙板，象徵著春回大地，亦代表三總醫護團隊始終以「妙手回春」的醫志，溫暖每一位病友與家屬的心；三總院長蔡少將代表接收仙板後，並回贈其感謝狀。

活動也邀請陳美秀、呂坤蓉、陳小燕、江慧真等多位書畫老師，展現個人別具特色的書墨技藝，許多同仁也發揮創意，提出創意新春賀詞；活動亦發放棉花糖與吉祥掛飾，吸引大批排隊人潮，現場充滿歡樂年節氣氛。

蔡院長表示，特別選在歲末年終之際舉辦「丙午迎春慶新年」，帶來農曆新年的歡樂氛圍，希望讓這份春意與祝福，傳遞到每一位同仁及病友的心中；這不僅是一場新春活動，更是一劑舒緩心靈的「良藥」，期透過藝術力量，為醫院注入能量及活力。

三總院長蔡少將今日主持「丙午迎春慶新年」活動，並宣布「80週年院慶系列活動」正式啟動。（記者范瑜攝）

活動除邀請書畫名家揮毫，亦發放棉花糖與吉祥掛飾。（記者范瑜攝）

春節將屆，三總邀請多位書畫名家現場揮毫創作，讓院內充滿濃厚年味。（記者范瑜攝）