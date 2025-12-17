三總、國醫獲國家新創獎 展醫療研發實力

記者連琳／臺北報導

第22屆「國家新創獎」頒獎典禮昨日舉行，其中三軍總醫院與國防醫學大學以7項結合臨床需求與科技研發的創新成果獲得肯定，榮獲學術研究新創獎與臨床新創獎，充分展現國軍醫療體系在智慧醫療與健康科技領域的研發實力。

7項研究成果獲肯定

社團法人國家生技醫療產業策進會主辦第22屆「國家新創獎」頒獎典禮，昨日於臺北漢來大飯店舉行，軍醫局副局長陳少將、三軍總醫院副院長吳少將及國防醫學大學相關獲獎團隊出席與會。本次三軍總醫院與國防醫學大學以7項研究獲國家新創獎肯定，項目分別涵蓋AI影像診斷、手術輔助、骨質篩檢、金屬顯影紗布及教學系統；互動式AI防護衣著裝監測及骨質疏鬆風險預測，彰顯國軍醫療體系在研發能量上的顯著成果。

三軍總醫院此次共獲5項國家新創獎肯定，成果橫跨人工智慧與多項臨床應用。其中，軍醫局醫管處處長王上校團隊研發的「婦達利™ 系統」運用人工智慧即時辨識手術中的器官與器械位置，並提供風險提示與操作指引，有助提升手術安全性，並有效縮短新進醫師的學習曲線；創傷醫學科主治醫生許上校團隊則研發醫療紗布顯影技術，透過創新材料設計，使紗布於影像檢查中可清楚辨識，兼具臨床應用與軍醫實務價值，有助強化術中異物辨識與戰傷救護安全性，展現軍醫體系在臨床與戰傷醫療領域的研發能量。

國防醫學大學此次亦有2項研發成果獲獎，展現學研能量與臨床應用潛力。預防醫學研究所助理研究員胡智偉團隊以「互動式AI防護衣著裝監測系統」獲得肯定，透過人工智慧即時監測穿戴狀態，提升防護裝備使用安全；公共衛生研究所所長蘇遂龍團隊則研發「運用五項常規健康檢查參數創新智能骨質疏鬆風險預測系統」，以既有健檢數據進行骨質疏鬆智慧分析，提供早期風險評估工具，有助於預防醫學推動與健康管理。

三軍總醫院與國防醫學大學昨日參加第22屆「國家新創獎」頒獎典禮，憑藉多項結合臨床需求與科技研發的創新成果獲得肯定。（記者連琳攝）

軍醫局副局長陳少將（右）於「國家新創獎」頒獎典禮上致詞，並擔任揭獎嘉賓，給予受獎人員肯定。（記者連琳攝）