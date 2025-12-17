【三總、國醫獲國家新創獎】持續精進技術 提升公衛服務

記者連琳／專訪

三軍總醫院與國防醫學大學團隊近年導入人工智慧技術，推動臨床手術輔助與公共衛生風險預測，相關成果榮獲新創獎肯定。軍醫局醫管處處長王上校指出，團隊研發的「婦達利™ 系統」，源自三總2004年引進達文西機械手臂系統，累積逾1300例豐富臨床經驗，發現新進醫師在高階手術操作上的學習門檻，後續團隊在國科會計畫支持下，結合臺科大與醫工所跨域專長，將多年累積的手術影像與數據轉化為核心演算法而成。

王處長補充，該系統能透過AI判讀手術視野，提供更精細的手術治療，確認器官與器械的位置，即時輔助導引，避免傷害重要器官及血管，也能協助新手醫師更快熟悉相關婦產科手術，體現醫療大數據的實質應用，更落實「AI臨床落地」目標，未來將持續精進自動化技術，為軍民提供更優質、精準的醫療服務。

國防醫學大學公共衛生研究所所長蘇遂龍指出，其團隊研發並獲獎的「骨質疏鬆風險預防檢測系統」，運用大量數據與機器學習技術開發成應用程式，民眾無須進行X光檢查，僅需輸入性別、BMI、年齡、肌酸肝及體脂率等5項常規健檢參數，即可預測骨質疏鬆風險，準確度達9成以上。蘇遂龍強調，該系統主打「便宜、簡單、非侵入性」，有助提升社區篩檢普及率，落實「預防勝於治療」理念，回應高齡化社會中健康老化的公共衛生挑戰。