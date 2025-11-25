三總3D列印技術重塑骨骼結構 助患者恢復外貌
記者范瑜／臺北報導
三軍總醫院今（26）日舉辦醫療成果記者會，由三總胸腔外科主治醫師徐國峰說明「3D列印顱顏重建」成果，該院結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，協助一名因槍傷造成鼻額骨缺損、腦部暴露的嚴重個案，精準重塑骨骼結構，有助患者恢復外貌與正常生活。
徐國峰表示，傳統顱顏重建手術需仰賴醫師經驗反覆修整骨骼角度，耗時且密合度受限，本次手術運用3D列印模型輔助手術規劃，可在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構，術中透過模板精準規劃及切割骨骼，大幅縮短手術時間並提升重建準確性，並依「面部黃金比例」設計植入物角度，結合手雕肋骨與結構式隆鼻，讓外觀與咬合功能皆更立體。
徐國峰指出，該個案住院近2個月完成清創與皮瓣重建，整形外科以「股前外側游離皮瓣」重建鼻中隔與硬顎缺損，神經外科則負責顱骨清創與人工腦膜覆蓋，最終達到外觀與功能雙重修復，術後皮瓣存活良好，歷經多次皮瓣整形與內視鏡追蹤，病患恢復呼吸與進食功能，後續再接受鼻重建手術，恢復良好外觀。
徐國峰強調，此次重建成功的關鍵在於即時評估、跨科合作與精準計畫執行，是多專科團隊信任與溝通的成果。此外，隨著3D顱顏導航系統等高階設備引進，未來可透過虛擬手術規劃與即時導航，提升顱顏重建、顏面骨折及腫瘤切除後重建的精準度與安全性。
三總胸腔外科主治醫師徐國峰說明該院「3D列印顱顏重建」過程與成果。（記者范瑜攝）
運用3D列印模型輔助手術規劃，可在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構。（記者范瑜攝）
