三總RFID無人化制服管理系統 落實醫療後勤智慧化

記者范瑜／臺北報導

三軍總醫院今（27）日舉辦「RFID無人化制服管理系統」揭牌典禮，打造全臺首座落地於醫院洗滌與送領服務之AI設備，提供24小時不中斷的自助操作服務，該系統可自動讀取衣物中的RFID標籤並完成紀錄，醫護人員只需透過專屬App，即可自助送洗與領取，除減少等候與手動管理成本，並讓醫護人員能將更多心力投入臨床照護與病患服務，落實智慧醫療理念。

為使醫護人員制服洗滌與送領更加方便、不受人工服務時段限制，三總攜手美德醫療集團，並結合岳林工業科技公司RFID技術，打造「RFID無人化制服管理系統」，讓制服從送洗到領取全程自動化。揭牌典禮今日由三總副院長蒙恩主持，邀集美德醫療集團行政管理部副總林惠民、岳林工業科技公司總經理林連智、董事宋瀚霖等人，共同見證三總智慧醫院後勤管理新里程碑。

蒙副院長指出，以往醫護人員的污衣回收、清洗與發放皆需仰賴人工駐點處理，不僅耗費人力，也可能因清點及交接造成延誤與錯誤，如今醫護人員只需透過專屬App完成註冊並登入，即可啟動服務流程，將制服投入院內設置的智慧污衣回收桶後，系統自動讀取RFID標籤並完成紀錄，待清洗完成後，App會推播通知使用者前往智慧領衣站，透過掃描QR Code快速完成身份辨識，即可自助領取乾淨制服，除可節省寶貴時間，並降低感染風險、提升作業效率。

蒙副院長強調，三軍總醫院積極響應「健康臺灣深耕計畫」政策，以 「智慧後勤、智慧管理、智慧醫院」作為核心發展策略，導入「RFID無人化制服管理系統」正是改善醫療工作條件興導入智慧科技醫療的具體實踐，期打造更安全、友善與高效的工作環境，讓第一線醫護同仁能專注照護、無後顧之憂。

岳林工業科技公司提供成熟之RFID技術，全面提升醫護人員制服送洗效率與使用體驗。（記者范瑜攝）

三總副院長蒙恩今日主持「RFID無人化制服管理系統」揭牌典禮。（記者范瑜攝）

醫護人員透過專屬App並掃描QR Code快速完成身份辨識，可自助領取乾淨制服。（記者范瑜攝）

三總「RFID無人化制服管理系統」將岳林工業科技公司RFID智慧標籤縫置衣物中，讓系統可自動讀取並完成紀錄。（記者范瑜攝）

三總「RFID無人化制服管理系統」今日啟用，該系統為全臺首座落地於醫院洗滌與送領服務之AI設備。（軍聞社）