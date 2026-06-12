三羊開泰！ 池上養雞場拍下三隻台灣野山羊 在地青年團隊盼將記錄寫進企業的永續報告書一頁
【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】近日，台東池上一處農場的生態相機，記錄下三隻保育類台灣野山羊(長鬃山羊)共同利用水源的珍貴畫面，影片中，三隻野山羊自在飲水、警戒、停留，展現人類生產空間與野生動物共享棲地的自然樣貌。影像傳回團隊後，大家第一句話都是驚呼：「這根本是傳說中的喜訊三羊開泰！」
國發會池上青培站永續專員吳柏緯表示，近年來，在國家發展委員會青年培力資源以及農業部農村發展及水土保持署台東分署農村再生計畫還有中華電信傳輸通訊支持下，團隊持續投入生態相機監測，產出生態履歷與生態力報告，希望建立一套可以量化、驗證與長期追蹤的生物多樣性資料。
這次拍攝地點不是國家公園，也不是自然保護區，而是一位當地農友善經營的土地，生態相機默默運作，累積的是土地上的生命證據，目前已有七位農友加入監測，建立一萬多筆有效紀錄。從山羌、白鼻心、食蟹獴，到這次同框出現的三隻台灣野山羊，都說明了只要維持森林、水源與農地的連結，人與自然便有機會共存。
近年來，全球企業開始導入 TNFD（自然相關財務揭露）架構，生物多樣性逐漸從環保議題，成為企業治理、投資評估與永續金融的重要內容，然而，許多企業仍缺乏可以量化揭露的在地自然資料。
吳柏緯說，一座農場、一台生態相機、一份長期監測資料，就能建立屬於台灣土地的生物多樣性指標，並轉化為企業生物多樣性永續報告書的重要內容，如果一段野生動物影像，不只是生態紀錄，而是能成為企業生物多樣性永續報告書的一部分，那麼，永續是否能離土地更近一點？
目前我們累積了真實、可驗證、可持續追蹤的自然績效一萬多筆，未來希望推動更多「生態力報告」，讓企業除了揭露碳排放與能源管理之外，也能看見一塊土地究竟孕育了多少生命。
至於「三羊開泰！」這個珍貴紀錄要找哪個企業品牌合作做生物多樣性揭露和行動方案好寫企業永續報告書裡，這就留給網友發揮創意吧。
或許有一天，企業永續報告書裡最動人的一頁，不是冰冷的數字，而是一段三隻台灣野山羊自在飲水的影像；也讓世界知道，台灣的生物多樣性，不只存在山林深處，更存在青年返鄉、友善農業與地方創生共同守護的土地之上。
∆國家發展委員會池上青年培力工作站除了台灣野山羊，更記錄下黃喉貂、食蟹獴、彩鷸等珍貴資訊。（圖／記者陳志強 整理）
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