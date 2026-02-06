三義勝興村春日限定風景 紅梅正盛開

苗栗縣三義勝興村春日限定風景紅梅正盛開賞花正是時候請溫柔欣賞用心珍惜。（記者江乾松攝）

在苗栗縣三義鄉勝興村的裕苗社區南入口處，靜靜佇立著私人栽種的粉紅重瓣梅。每年二月左右，春意悄然甦醒時，她便準時綻放，成為村口最溫柔、也最動人的風景。

這棵紅梅最迷人的，不只是滿樹粉嫩花海，更在於她獨特的花形，枝幹自然舒展、線條優雅，遠遠望去，宛如一位正在起舞的女郎，姿態千嬌百媚，在春風中輕輕搖曳。花開時，淡雅的梅香隨風飄散，讓人不自覺放慢腳步，深深吸一口屬於春天的氣息。

也因此，每年花季一到，總吸引許多愛花的朋友專程前來拍照、駐足欣賞，只為與這份短暫卻燦爛的美好相遇。

目前正值紅梅盛開的最佳時節，若你正好來到勝興，不妨在此停下腳步，讓眼睛與心靈，都好好享受這場春天送來的禮物。地點：三義鄉勝興村裕苗社區南入口。花期：約每年二月，賞花正是時候，請溫柔欣賞、用心珍惜。