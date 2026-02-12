三義慈濟中醫進駐大湖衛生所 醫療平權再升級
記者徐義雄／台中報導
三義慈濟中醫醫院12日正式啟動「醫療資源不足地區巡迴服務」，團隊進駐苗栗縣大湖鄉衛生所，場面洋溢溫暖熱鬧，素有「草莓故鄉」美譽的大湖鄉，啟動醫療照護的重要里程碑。主治醫師陳柏彰領軍，每周四定期進駐大湖衛生所，提供當地鄉親迫切需要的中醫診療服務，具體實踐醫療平權。
大湖衛生所主任張予緁指出，「農民種草莓長期需要彎腰，或是蹲著作業，經常導致這裡痠、那裡痛。」
大湖鄉有基層醫院及少數診所，習慣尋求中醫針灸、推拿緩解筋骨痠痛的年長鄉親，醫療資源仍顯不足。
健保署資料顯示，大湖鄉僅有一間中醫診所，無法滿足全鄉一萬兩千多名居民需求，高齡及慢性病人口比例偏高，持續性中醫照護的需求更為迫切。
三義慈濟中醫醫院督導張雅婷說，醫院不少病人來自大湖，「鄉親們都會說，從大湖來到三義中醫醫院，車程都要半個多小時以上。」行動不便的長輩或忙碌的農民，往返一小時以上的路程，往往成為就醫的阻礙。
「大湖鄉親很希望三義慈濟中醫院可以增加一個巡迴點。」三義慈濟中醫醫院籌備，趕在春節前正式成行，與大湖衛生所攜手合作，醫療資源直帶到鄉親面前。
陳柏彰醫師表示，長輩深受腰痠背痛與關節退化所苦，透過醫療介入緩解身體病灶，提升生活品質。
黃先生看診後說，就地看診可以省去舟車勞頓，時間真的很便利。
張雅婷督導強調，醫療服務不僅止於在衛生所門診，當地還有許多鄉親有「居家醫療」需求。醫療團隊的行程安排極具巧思：早上在大湖衛生所開設巡迴醫療門診，下午則深入社區，到行動不便的病人家中實施居家醫療服務。
