三義慈濟中醫醫院3周年 健行守護生態

透過顧健康、慶祝三義慈濟中醫醫院、滿三周年，由院長帶著130多位員工、家屬及志工，走入大自然，一起健行和茶園巡禮。

走在通往慈濟茶園的小徑上，一片綠意映入眼簾，在自然環抱中，身心格外舒暢。「好棒喔 好讚。」

三義慈濟中醫醫院3周年院慶活動，舉辦健行跟茶園巡禮，130多位同仁、志工及家屬參與，感受自然風光跟清新的空氣。三義慈濟中醫醫院護理督導 張雅婷：「讓我們的同仁健康，也讓大家知道，我們的使命就是 會讓，我們的鄉親 我們的大德，都能夠獲得健康的身體。」

慈濟志工 邱玉華：「六月底有動了心臟手術，應該是半年來，第一次走出戶外運動。」

「加油喔 ，在前面就有涼亭可以坐喔。」

三義慈濟中醫醫院院長 葉家舟：「要健康促進，要讓我們的鄉民，還有我們的員工 ，還有師兄姊們，大家能夠健身。」

慈濟志工 吳文忠：「那個草 長在這邊，基本上它還是可以，像這個冬天 它就可以保暖，夏天還可以保溼。」

不只運動，志工吳文忠用心介紹慈濟茶園的生態與自然農法，讓大家收穫滿滿。台中慈濟醫院人文室組長 胡進忠：「從導覽的師兄這邊，獲得到一些，以前不了解的一些經驗，或是一些知識。」

活動當天恰逢葉家舟院長生日，大家一起唱歌，為他獻上祝福。在歌聲與笑聲中，院慶活動畫下溫馨句點，也為大家留下健康同行的美好回憶。

